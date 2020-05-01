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Tarihi gar binasının restorasyonu başlıyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 01.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in geçtiğimiz aylarda kültürevi ve kafe olarak hizmete açılacağı bilgisini verdiği tarihi gar binasının restorasyon ihalesi yapıldı.TCDD Kırklareli İstasyon Gar Binasının restorasyonunun kısa zamanda başlayacağı belirtildi.

Tarihi gar binasının restorasyonu başlıyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in geçtiğimiz aylarda kültürevi ve kafe olarak hizmete açılacağı bilgisini verdiği tarihi gar binasının restorasyon ihalesi yapıldı.
TCDD Kırklareli İstasyon Gar Binasının restorasyonunun kısa zamanda başlayacağı belirtildi. Özgün mimarisiyle kentin sembol yapılarından biri olan tarihi Kırklareli Tren Garının mevcut oturum alanının yaklaşık 220, kapalı alanının ise yaklaşık 750 metrekare olduğu bildirildi. Projesi itibarıyla bodrum, 2 kat ve çatı kullanım alanı olmak üzere bu kapsamda projenin sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi.
Şehrin merkezindeki tarihi gar binasının yıllardır atıl olarak kalmasının kamuoyunda sıkça gündeme geldiğini hatırlatan Vali Osman Bilgin, halkımızın yararlanacağı bu tarihi yapının bir kültürel alan ve şehrin geçmişi yaşatan bir değeri olması taleplerini değerlendirdiklerini dile getirdi. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek amacıyla Kırklareli halkına yakışır bir şekilde restore edileceğini ifade eden Bilgin, tarihi gar binasının bugün itibariyle restorasyon ihalesinin yapıldığını, mümkün olan en kısa sürede hizmete sunulacağını ifade ederek, kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

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