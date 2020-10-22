YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tarihi Gön Han gün yüzüne çıkıyor

Tarihi Gön Han gün yüzüne çıkıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Tarihi mekânların onarımı, bakımı ve günümüz hizmetine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi kentin önemli tarihi değerlerinden Gön Han’ı restore ederek gün yüzüne çıkaracak.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Tarihi mekânların onarımı, bakımı ve günümüz hizmetine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi kentin önemli tarihi değerlerinden Gön Han’ı restore ederek gün yüzüne çıkaracak.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tarihte önemli bir yer tutan han ve kervansarayların ecdattan kalan eşsiz bir miras olduğunu belirterek, bu mirasa sahip çıkmanın önemine işaret etti.
Kapalı Çarşı’ya ve Vezir Han’a komşu olan Gön Han’ı günümüze kazandırmak için çalışmalar yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Çarşının göbeğinde bulunan Gön Han, Göncüler Hanı veya Piri Paşa Hanı olarak biliniyor. Kentin önemli tarihi değerlerinden Gön Han’ın durumunu yerinde gördük ve tespit ettik. Bir vakfa ait olan Gön Han, vakıf mütevellisinin İstanbul’da olmasından dolayı yıllardır ilgisiz ve atıl vaziyette kalmış. Burayı belediye olarak kiraladık. Han’ı restore ederek turizme ve iş hayatına kazandıracağız. Avlusu olan nezih bir açık alan olacak. Yani bir tarihi eserimizi daha gün yüzünü çıkararak faaliyete geçmesini sağlayacağız. Burayı Anıtlar Kurulu ile beraber restore ederek, içerisinde ticarethanelerin ve dinlenme yerlerinin olduğu güzel bir uğrak yeri haline getireceğiz. Melikgazi Belediyesi olarak tarihi eserlere hem sahip çıkıyor hem de bu eserlere fonksiyon yükleyerek esnaf ve vatandaşlarımızın en iyi şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Gön Han Kapalı Çarşı’da alışveriş yapan vatandaşlar için nefes alma alanı olacak şekilde düzenlenecek. Hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
Çevre esnafı da Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek tarihi ticaret mekanının yeniden gün yüzüne çıkacağına çok memnun olduklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi
Çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:28
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Ayşen Eczanesi
Bunyan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.