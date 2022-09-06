YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Tarihi han, Gaziantep'teki gümüş ticaretinin merkezi haline gelecek

Tarihi han, Gaziantep'teki gümüş ticaretinin merkezi haline gelecek

06.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Şeker Hanı'nın restorasyonunu yapan Mimar Mehmet Cemil Açıkkol: - "Burası Gümüşçüler Çarşısı olarak işlev görecek ve gelen turistleri avlusunda ağırlayacak"

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep'teki tarihi Şeker Hanı, restorasyon çalışmalarının ardından gümüş imalat ve ticaretinin merkezi haline getirilecek.

Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde bulunan ve kentte yaşayan Güleç ailesinin özel mülkiyeti olan yapının belediyeye devredilmesiyle handa restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyon çalışmalarının ardından üst katı gümüş ziynet eşyası imalatı, altı kısmı ise gümüş ticaretinde kullanılacak dükkanlardan oluşacak yapının dışarıyla bağlantılı olan alanı ise kafeterya şeklinde tasarlanıyor. Böylelikle tarihi yapı, ticaretin merkezi olmanın yanı sıra turistik bir yapıya da dönüştürülecek.

Hanın restorasyonunu yapan Mimar Mehmet Cemil Açıkkol, AA muhabirine, hanın daha önceki zamanlarda ticaret merkezi olarak kullanıldığını, kendilerinin de yapıyı tekrar ayağa kaldırarak yine ticari faaliyetlere hizmet etmesini sağlayacaklarını söyledi.

Gaziantep'in İpekyolu üzerinde bulunması dolayısıyla bölgede birçok hanın olduğunu anımsatan Açıkkol, şöyle devam etti:

"Genelde hanlar içe dönük, avluya bakan sisteme sahipler. Zamanla yapılan müdahaleler sonucunda belli deformasyonlar oluşmaya başlamıştı. Bu nedenle restore edilmeleri gerekiyordu. Restorasyon sırasında yeni bir işlev verilerek yaşanır hale gelmesi gerekiyor. Burası Gümüşçüler Çarşısı olarak işlev görecek ve gelen turistleri avlusunda ağırlayacak. Üst katlarda gümüş işlerinin yapımı ve dökümü yapılacak. Alt katlarda da satışı ofisleri olacak. Yanda bulunan kısmı ise kafeterya haline getirerek avluyla bağlantısını sağlayacağız. Böylelikle hem dinlenme hem de alışveriş imkanı sunulmuş olacak. Burası Gaziantep'te bulunan hanlar arasında ayakta kalan yapılardan biridir."

Açıkkol, 200 yıllık geçmişi olan handaki restorasyon üzerinde uzun zaman çaba sarf ettiklerini dile getirerek, hanın tarihi dokusuna zarar vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

- 6 ayda restorasyonun tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel de kentte bulunan kültürel mirasları korumak için restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

"Restore edilmedik han kalmasın" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Her tarihi dokuyu kendine has değerleriyle yaşatmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda yapılan han restorasyonları neredeyse tamamlandı. Buranın projelerini hızlıca hazırladık, onaylarını aldık, işe başladık. Gaziantep'te yer alan İpekyolu üzerindeki gizli, küçük bir han. Gaziantep'in geleneksel el sanatlarının her birinin ayrı ayrı anlatıldığı handa, çarşı ve pazarlarımız var. Gümüş'ün Gaziantep'teki önemine ve bu çalışmaları anlatan, ziyaretçilerin de bunu deneyimlemesini sağlayacak bir hanla buluşturacağız. Yaklaşık 6 ayda hanın restorasyonunu bitirip ziyarete açmayı planlıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldüGaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı
THY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldiTHY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Han Gümüş restore

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:00
Yatsı
20:17
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.