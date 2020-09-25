Tarihi han restore edildi

Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü danışmanlığında restorasyonu tamamlanan Barûr Hanı (Han El-Ba’rur), ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler’in danışmanlığında restorasyonu tamamlanan tarihi handa incelemelerde bulundu. Tarihi yapısına uygun şekilde özgün haline kavuşturulan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2 yılda restorasyonu tamamlanan handa 800 yıllık geçmişiyle bölgedeki önemli tarihi yapılardan biri olan Barûr Hanının, bölgede çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Üniversitemizin çalışmalarıyla Barûr Hanının restorasyonu, Mimarlık Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Güler danışmanlığında tamamlamıştır. Eyyubi dönemi mimarisine ışık tutacak olan kervansaray, Türkiye’de türünün tek örneğidir. 25 yıldır Barûr Hanı ile ilgili çalışma yapan Mustafa hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Kervansarayın, Şanlıurfa turizmine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Barûr Hanı (Han El-Ba’rur)

Barûr Hanı, Harran ilçesine 28 kilometre uzaklıkta ve Tektek Dağları bölgesinde bulunmaktadır. Yapı, Harran’a kervan yürüyüşüyle yaklaşık olarak, bir günlük-menzillik mesafede yer almaktadır. Giriş kapısı üzerindeki inşa ve bani kitabesine göre Barûr Hanı, Hüsameddin Ali tarafından, H. 619 M. 1219 - 1220 yılında inşa ettirilmiştir.

Barûr Hanı’nın yakın çevresinde, yapının giriş kapısının karşısında 118 metre 50 santimetre derinlikte kuyu ile hanın kuzeybatı köşesi hizasındaki, alt kısmı sarnıç, üst kısmı kale-burç kalıntısı (Havva Burcu) olabilecek bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Han’ın yakın çevresinde bulunan bu yapı kalıntıları burasının, Barûr Hanı yapılmadan önce de kervanların, Harran’a bir menzillik mesafedeki bir konaklama yeri olduğunu göstermektedir.

Barûr Hanı mimari olarak incelediğinde yapının, ortasında kareye yakın büyük dikdörtgen bir avlu ile avlunun etrafında yer alan mekanlardan oluştuğu görülmektedir. Avlunun etrafındaki mekanlar, hana gelen yolcular ile yolcuların beraberindeki yüklerinin ve hayvanlarının kaldıkları bölümlerdir.

Ortasında kareye yakın büyük dikdörtgen bir avlu ile avlunun etrafında yer alan mekanlardan oluşan plan şemasıyla, Anadolu’daki kervansaraylardan farklılık arz eden Barûr Hanı’nın, Suriye’deki Eyyubi ve Memluklu kervansaraylarına benzerliği açıkça görülmektedir.

Barûr Hanı, Eyyubi meliklerinden Melik Eşref’in hacibi Hacip Hüsameddin Ali tarafından, H. 619 M.1219-1220 yılında inşa ettirilmiş ve günümüzde de Anadolu sınırları içerisinde kalmış tek, Eyyubi hanıdır.

