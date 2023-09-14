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Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor

14.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi yenilenen yüzüyle, Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleriyle Bursalıları buluşturmaya devam ediyor.

Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi ilerlerken, tarihi bölge yenilenen yüzüyle konuklarını ağırlamaya başladı. Bölgenin tarihi kimliğiyle yeniden öne çıkması için bölgeyi bir etkinlik alanı olarak değerlendiren Kültür Şube Müdürlüğü, yaz boyu düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle bölgeye ayrı bir canlılık katıyor. Ekim ayına kadar her Çarşamba Çarşıbaşı Meydanı’nda, cumartesi günleri 18.00’da da Ertuğrulbey Meydanı ve Tarihi Belediye Binası yanındaki amfi tiyatroda devam eden etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşiyor. Bursa Tarihi Mehteran Konserleri, Anadolu ve Türk dünyası coğrafyasından halkoyunları gösterileri, çocuklara yönelik Karagöz Hacivat gösterimleri yanında genç sanatçıların konserleri Bursalılar tarafından beğeniyle takip ediliyor.

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