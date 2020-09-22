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Tarihi İpekçilik Mektebi Kent Araştırmaları Merkezi oluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması ve korunması adına 2007 yılından bu yana hizmet veren “Kent Araştırmaları Merkezi’ni tarihi bir binaya taşıyacak.

Tarihi İpekçilik Mektebi Kent Araştırmaları Merkezi oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması ve korunması adına 2007 yılından bu yana hizmet veren “Kent Araştırmaları Merkezi’ni tarihi bir binaya taşıyacak. Karaalioğlu Parkı’nda yıllarca Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan “İpekçilik Mektebi”, Kent Araştırmaları Merkezi olarak yeniden dizayn ediliyor.
Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında Antalyalıların hafızasında önemli bir yeri olan “Vatan Kahvesi”ni de aslına uygun olarak yeniden inşa eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan dönem yapılarını kente kazandırmak için çalışma yürütüyor.

Tarihi doku korunacak
Bu kapsamda yıllarca Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı binası olarak hizmet veren İpek Böcekçiliği Merkezi de tarihi dokusu korunarak Kent Müzesi fonksiyonlarına katkıda bulunacak şekilde yeniden düzenleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması ve korunması adına 2007 yılından bu yana hizmet veren “Kent Araştırmaları Merkezi’ni bu tarihi binaya taşıyarak, Antalya’nın kültürel değerleri ve tarihini yansıtan bir merkez haline getirilmeyi hedefliyor.

Yüzde 70’i tamamlandı
Kent Araştırmaları Merkezi’nin bugüne kadar derlediği somut ve somut olmayan kültür envanterlerini muhafaza edecek, araştırmacıların kullanımına açacak bir mekana ihtiyaç duyulması üzerine hayata geçirilen proje, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yapılıyor. Tarihsel dokunun modern çizgilerle birleştirilmesini sağlayacak projede çalışmalar son hızıyla sürüyor. Çalışmaları titizlikle yürütülen projenin şu ana kadar yüzde 70’i tamamlandı.

Örnek olacak
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yerine taşınacak olan Kent Araştırmaları Merkezi ile Antalya’nın geçmişine ait her türlü verinin, enformasyonun ve bilginin düzenlenmesi ve depolanması sağlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu proje ile bir şehrin kent belleğinin ne kadar önemli olduğu ve yaşayan sözlü tarih unsurlarının kayıt altına alınması ve bu kayıtların profesyonel bir şekilde saklanması adına örnek teşkil edecek. Proje ile Karaalioğlu Parkı’nın bir öğrenim alanı olarak kullanılması da mümkün olacak.

Tarihi İpekçilik Mektebi Kent Araştırmaları Merkezi oluyor

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