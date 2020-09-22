Tarihi İpekçilik Mektebi Kent Araştırmaları Merkezi oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması ve korunması adına 2007 yılından bu yana hizmet veren “Kent Araştırmaları Merkezi’ni tarihi bir binaya taşıyacak. Karaalioğlu Parkı’nda yıllarca Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan “İpekçilik Mektebi”, Kent Araştırmaları Merkezi olarak yeniden dizayn ediliyor.

Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında Antalyalıların hafızasında önemli bir yeri olan “Vatan Kahvesi”ni de aslına uygun olarak yeniden inşa eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan dönem yapılarını kente kazandırmak için çalışma yürütüyor.

Tarihi doku korunacak

Bu kapsamda yıllarca Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı binası olarak hizmet veren İpek Böcekçiliği Merkezi de tarihi dokusu korunarak Kent Müzesi fonksiyonlarına katkıda bulunacak şekilde yeniden düzenleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması ve korunması adına 2007 yılından bu yana hizmet veren “Kent Araştırmaları Merkezi’ni bu tarihi binaya taşıyarak, Antalya’nın kültürel değerleri ve tarihini yansıtan bir merkez haline getirilmeyi hedefliyor.