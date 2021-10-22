Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda Ağrı Esintileri Sergisi açıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, Osmanlı'nın Anadolu'daki seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı'nda "Ağrı Esintileri Sergisi" açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik koordinesinde 2021 yılı İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer'in "Ağrı Esintileri Sergisi"nin açılışı için İshak Paşa Sarayı avlusunda program düzenlendi.

Sergi açılışını beraberindekilerle kurdele keserek gerçekleştiren Ağrı Valisi Osman Varol, daha sonra sergiyi gezip Dinçer'in Ağrı'nın doğal güzelliklerini konu alan fotoğraflarının yanı sıra çeşitli ülkelerde çektiği fotoğrafların yer aldığı tablolar ve kendisinin yaptığı seramik eserleri inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varol, yaz boyunca düzenledikleri kültür ve sanat ekinlikleriyle kentin hem kültür hem de doğal güzelliklerinin tanıtılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Sergide birbirinden güzel eserlerin bulunduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bu yıl Ağrı'mızın potansiyelini ortaya koyabilmek, bu güzide mekanın tanıtımını sağlamak ve ilimizi güzel vesilelerle gündeme getirebilmek amacıyla yaz ve bahar aylarını kapsayan İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Ağrı’mızın çok önemli potansiyeli var. Bu şehir çok önemli değerlere sahip. Bizler bu potansiyellere ve değerlere inanarak hemşerilerimizin ayağa kalkmasına olanak tanımak ve şehrimizin enerjisini ortaya koyabilmek için çalışıyoruz."

Açılışta Dinçer, Vali Varol'a seramik tabak hediye etti.

Sergi, 24 Ekim Pazar günü akşamına kadar gezilebilecek.

