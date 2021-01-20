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Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda kar temizliği

20.01.2021 20:45 | Son Güncelleme:
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı’nda kar püskürtme makinesi ile temizlik yapıldı.Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı, İshak Paşa Sarayı’nın beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı’nda kar püskürtme makinesi ile temizlik yapıldı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı, İshak Paşa Sarayı’nın beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. İshakpaşa Sarayı’nın zarar görmemesi ve ziyaretlerin aksamaması için avlusunda biriken karlar temizlendi. Titizlikle yapılan kar temizleme çalışmalarında bir yandan kar püskürtme makinesiyle temizleme yapılırken, diğer yandan da işçiler küreklerle biriken karları kaldırıyor. Doğubeyazıt ilçesinin 5 kilometre doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine 1685’te inşasına başlanan ve 1784’te tamamlanan saray, Osmanlı İmparatorluğu’nun Lale Devri’ndeki son büyük anıt yapısı olarak nitelendiriliyor. 18’inci yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de önemli bir değere sahip olan saray bölümü 2 kat ve 366 odadan oluşuyor.

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