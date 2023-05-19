YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tarihi kalede feci ölüm

Tarihi kalede feci ölüm

19.05.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu il merkezindeki tarihi Kastamonu Kalesinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Tarihi kalede feci ölüm

Olay, Kastamonu il merkezi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak’ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarihi Kastamonu Kalesinden sokağa düşen şahıs hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’da trafik kazası: 1 yaralıKastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'te bir genç bıçaklı kavgada öldürüldüGaziantep'te bir genç bıçaklı kavgada öldürüldü
Esnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldüEsnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:16
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:48

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Kürkçüoglu eczanesi
Merkez
Emin eczanesi
Bozkurt
Kökten eczanesi
Inebolu
Küre eczanesi
Kure
Demirtaş eczanesi
Tosya
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.