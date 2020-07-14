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Tarihi kaleye ’Seyir Terası’ projesi onaylandı

ARDAHAN HABERLERİ  | 14.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Ardahan Çıldır Kaymakamlığı "Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" çerçevesinde Mozeret Tepesine yapılması planlanan seyir terası ile ilgili fizibilite projesi, Vali Hüseyin Öner´in kabil etmesinin ardından Serhat Kalkınma Ajansı programı kapsamında onaylandı."Tarihe ve Doğaya Tepeden Bakış" isimli fizibilite projesi kapsamında seyir terasıyla ilgili uygulama ve mimari projenin hazırlanması, zemin etüdü gibi temel hazırlık çalışmaları yapılacak.

Tarihi kaleye ’Seyir Terası’ projesi onaylandı

Ardahan Çıldır Kaymakamlığı "Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" çerçevesinde Mozeret Tepesine yapılması planlanan seyir terası ile ilgili fizibilite projesi, Vali Hüseyin Öner´in kabil etmesinin ardından Serhat Kalkınma Ajansı programı kapsamında onaylandı.
"Tarihe ve Doğaya Tepeden Bakış" isimli fizibilite projesi kapsamında seyir terasıyla ilgili uygulama ve mimari projenin hazırlanması, zemin etüdü gibi temel hazırlık çalışmaları yapılacak. Proje Valiliğin himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek ve Çıldır Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı ortaklığı ile gerçekleştirilecek.

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