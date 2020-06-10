Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda "düğün" sevinci

İZMİR (AA) - Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılacağının açıklanması, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda düğün sektörüne yönelik hareketliliği artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır." açıklaması çarşı esnafını sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından aylardır sipariş almayan gelinlikçilerin telefonları yeniden çalmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde de davetiye ve nikah şekeri satan esnaf müşterilerini ağırladı.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece düğün sektörünün değil lokanta ve kafelerinin kapanış saatinin 24.00'e çekilmesinin de çarşı esnafını çok sevindirdiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini dile getiren Girgin, "Ama 1 Temmuz'dan itibaren esnafımız yeni bir bayram yapacak. Bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. İnsanlar bir şekilde ötelediler. Alacakları ürünü seçtiler, beğendiler ama sipariş vermediler. Çünkü tarih açıklanmamıştı." dedi.