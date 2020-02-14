YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Tarihi kent beyaza büründü

Tarihi kent beyaza büründü

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 14.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.Geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30’dan fazla tarihi eserin yer aldığı ve kent merkezine 3 kilometre mesafede 3.derece kentsel ve doğal sit alanı camisiz minareleriyle ünlü.Cami ile kilisenin yan yana olduğu mahallede bulunan tarihi eserler yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanırken, büyüleyici görüntüleri izlemek ve fotoğraflamak için çok sayıda kişi bölgeye akın etti.

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30’dan fazla tarihi eserin yer aldığı ve kent merkezine 3 kilometre mesafede 3.derece kentsel ve doğal sit alanı camisiz minareleriyle ünlü.
Cami ile kilisenin yan yana olduğu mahallede bulunan tarihi eserler yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanırken, büyüleyici görüntüleri izlemek ve fotoğraflamak için çok sayıda kişi bölgeye akın etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

Gümüşhane Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:41
İkindi
15:34
Akşam
18:02
Yatsı
19:21

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Yalçın Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kelkit
Simge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gümüşhane’de okullar yine tatil edildi

Gümüşhane’de okullar yine tatil edildi

Gümüşhanespor’un yeni başkanı Güray Eroğlu oldu

Gümüşhanespor’un yeni başkanı Güray Eroğlu oldu

Gümüşhane’de okullar tatil edildi

Gümüşhane’de okullar tatil edildi

Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane’ye 26 proje daha kazandırıldı

Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane’ye 26 proje daha kazandırıldı

Gümüşhane yılın en soğuk gecesini yaşadı

Gümüşhane yılın en soğuk gecesini yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.