Tarihi kent Mardin'in mimari dokusu ortaya çıkarılıyor

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte özellikle tarihi silueti bozan 240 bina tespit ettiklerini, şimdiye kadar 2'sinin yıkımını gerçekleştirdiklerini, tarihi silueti bozan betonarme yapıları tamamen ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Vali Demirtaş, tarihi silueti bozan ve görüntü kirliliğine neden olan ve şehrin gerçek mimari dokusuna kavuşması için yıkılacak sit alanındaki betonarme yapıları inceledi.

Şar Mahallesinde incelemelerin ardından açıklamada bulunan Demirtaş, eşsiz taş mimarisi ve Mezopotamya'nın uçsuz bütünlüğünü bozan hiçbir yapıya müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Tarihi yapıların her açıdan daha iyi görünmesini ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Demirtaş, mimari dokusunu ortaya çıkarılabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Mardin'de özellikle tarihi silueti bozan 240 bina tespit ettik. Şimdiye kadar 2'sinin yıkımını gerçekleştirdik. Dumlupınar İlköğretim Okulu ile bayındırlık lojmanlarını yıktık. Bazı binaların son katları tıraşlanacak. Çalışmalarımız inşallah devam edecek. Amacımız tarihi silueti bozan betonarme yapıları tamamen ortadan kaldırmak. İnşallah Mardinimize yakışır, kentin turizmini, kültürünü geliştirecek çalışmalara ağırlık vereceğiz."

Bu yapıların sahiplerinin yardımcı olduğunu aktaran Demirtaş, tüm ilgili kurumlar ve vatandaşlarla şehri çok daha iyi bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

