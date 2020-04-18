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Tarihi kentte 130 bin metrekare alan dezenfekte edildi

KARABÜK HABERLERİ  | 18.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 230 farklı noktada 130 bin metrekareye yakın alan dezenfekte edildi.Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde.

Tarihi kentte 130 bin metrekare alan dezenfekte edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 230 farklı noktada 130 bin metrekareye yakın alan dezenfekte edildi.
Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde. Safranbolu genelinde dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan kamu kuruluşu binaları, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kuruluşları, camilere ait şadırvan ve tuvaletler, park ve bahçeler, okullar ve çevresi, sosyal alanlar (meydanlar ve yaya kaldırımları), toplu taşıma araçları ve durakları gibi toplumsal kullanım alanlarında mesai mefhumu gözetmeksizin haftalık periyodik olarak 230 farklı nokta olmak üzere Pulverizatör ve araç üstü ULV kullanılarak toplamda 41 bin 980 litre dezenfektan kullanılarak 130 bin metrekareye yakın alanda dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Tarihi kentte 130 bin metrekare alan dezenfekte edildi

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