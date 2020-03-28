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Tarihi kentte sağlık çalışanlarına ücretsiz otel hizmeti

KARABÜK HABERLERİ  | 28.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Tarihi kentte sağlık çalışanlarına ücretsiz otel hizmeti

UNESCO Dünya Miras Listesi ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai bitimi hastaneden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına otelde konaklama imkanı sunuluyor.

Safranbolu'da otel işletmecisi Ömer Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları için otellerinde ücretsiz konaklama imkanı sunma kararı aldıklarını söyledi.

Farklı şehirlerde ikamet eden 3 sağlık çalışanı kardeşinin olduğunu belirten Ateş, onlarla sürekli irtibat halinde olduğunu anlattı.

Ateş, kardeşlerinin hastaneden çıkıp eve giderken "Virüs kaptım mı?" korkusunun olduğunu ifade ederek, "'Acaba çocuklarıma, eşime ve aile büyüklerime bulaştırır mıyım?' diye bir korkuları var. Sağlık çalışanları olası bir virüs kapma durumlarında evde birlikte yaşadıkları kişilere virüs bulaştırmasınlar. Otelimizde sağlık personellerine konaklamaları için personelimizle birlikte hizmet edeceğiz." dedi.

Doktorundan taşeron işçisine kadar bütün sağlık çalışanlarının personel kimliğiyle gelip otelde konaklayabileceğini dile getiren Ateş, sağlık çalışanlarının süreç bitene kadar ücretsiz kalabileceklerini vurguladı.

Ateş, otellerinde 40 yatak kapasitesinin olduğunu belirterek, "Büyük bir işletme değiliz ama diğer işletmelere örnek olabiliriz. Elimizden gelen bu. Bu zor günlerde vatandaşların dayanışma içerisinde olması gerekiyor." diye konuştu.

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Karabük Otel Safranbolu sağlık çalışanları ücretsiz otel

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