Tarihi kentte yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, tarihi kentte bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamayı aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Safranbolu’da Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında kurulan Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hazırlamış olduğu gıda paketi ve temizlik malzemelerinin dağıtımına devam ediyor. Evde kalmanın vatandaşların ve sevdiklerinin sağlıkları için hayati derece de önemli olduğuna vurgu yapan Kaymakam Ürkmezer, “Yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması İçin oluşturduğumuz Vefa destek ekibimiz ilçemizin her köşesine ulaşarak hijyenik ortamda hizmet vermeye devam ediyor. Ekibimizdeki personellerimiz kendilerini tanıtıcı kaymakamlık onaylı yaka kartları ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam edecektir” dedi.

