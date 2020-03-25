YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Tarihi kentte yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor

Tarihi kentte yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 25.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, tarihi kentte bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamayı aralıksız sürdürmeye devam ediyor.Safranbolu’da Kaymakam Dr.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, tarihi kentte bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamayı aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Safranbolu’da Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında kurulan Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hazırlamış olduğu gıda paketi ve temizlik malzemelerinin dağıtımına devam ediyor. Evde kalmanın vatandaşların ve sevdiklerinin sağlıkları için hayati derece de önemli olduğuna vurgu yapan Kaymakam Ürkmezer, “Yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması İçin oluşturduğumuz Vefa destek ekibimiz ilçemizin her köşesine ulaşarak hijyenik ortamda hizmet vermeye devam ediyor. Ekibimizdeki personellerimiz kendilerini tanıtıcı kaymakamlık onaylı yaka kartları ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam edecektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdilerSokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılarNe yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

AK Parti’li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

AK Parti’li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

Karabük Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:01
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Karabük Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Ünal Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüsle etkin mücadele kararları

Korona virüsle etkin mücadele kararları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Yıllardır yapılmayan köprü tedirgin ediyor

Yıllardır yapılmayan köprü tedirgin ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.