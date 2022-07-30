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Tarihi kervansaray genç çiftlerin mutlu günlerine ev sahipliği yapıyor

30.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı işletmecisi Sema İlhan: - "Yılda ortalama 150 düğün yapıyoruz. Kervansarayı ziyaret eden kişi sayısı da 50 bini buluyor" - Damat Hakan Ata: - "Buraya bir tanıdığımızın düğününe gelmiştik. Tarihi bir yapı olduğu için ortam çok hoşuma gitmişti. Biz de bu mutlu günümüzü burada geçirmek istedik"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1670'te inşa ettirilen Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, günümüzde dünya evine giren çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı sadrazamlarından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 352 yıl önce inşa ettirilen külliyenin bir parçası olan ve döneminin çok önemli ticari yapılarından olan kervansaray, yüzyıllar sonra tarihe özlem duyan gençlerin evliliğe ilk adımı attıkları yer oldu.

Tarihi dokusuyla genç çiftler ve misafirlerine farklı bir ortam sunan kervansarayda, fayton gezisi düzenleniyor, mehter takımı ve semazen gösterileri de sunuluyor.

Kervansarayın işletmecilerinden Sema İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanları mutlu günlerinde tarihi bir mekanda misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İnsanların geçmişe özlem duyduğunu belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Şehrin kalabalığından, yüksek binalardan uzakta tarihi yapıya uygun düğünler yapmaktayız. İnsanlar hayatlarının en özel anına burada adım atıyorlar. Biz de buna şahitlik edip, vesile oluyoruz. İlçe dışından çok fazla talep var. Nevşehir, Kırşehir, Niğde'den yani Kayseri ve çevresindeki illerden geliyorlar. Misafirlerimizin yüzde 90'ı zaten ilçe dışından geliyor. Kapıdan girdiğiniz an buranın tarihi dokusu, ambiyansı, mistik yapısı herkesi etkiliyor. Yine kapalı alanda da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yılda ortalama 150 düğün yapıyoruz. Kervansarayı ziyaret eden kişi sayısı da 50 bini buluyor."

Damat Hakan Ata (28) da kervansarayda düğün yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Farklı bir ortam olduğunu anlatan Ata, "Buraya bir tanıdığımızın düğününe gelmiştik. Tarihi bir yapı olduğu için ortam çok hoşuma gitmişti. Biz de bu mutlu günümüzü burada geçirmek istedik. Onun için burada düğünümüzü yaptık. Her şey çok güzel, yeni evlenecek çiftlerimize de tavsiye ederim." dedi.

Gelin Ceren Asil Ata (24) ise "Videolarını izlediğimde burası çok hoşuma gitmişti. Daha sonra düğünü nerede yapacaksın dediklerinde kervansarayda dedim. Herkes övmüştü zaten. İyi ki burayı tercih etmişiz." ifadelerini kullandı.

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