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Tarihi konağın restorasyonu tamamlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Lefke Çarşısı’nda yer alan tarihi Bekir Güven Konağı’nın restorasyonunu tamamlanırken, bundan sonra Konak Otel hizmet verecek.Osmaneli Belediyesi Tarihi Lefke Çarşısında restorasyonunu tamamladığı üçüncü konağı da, Konak Oteli olarak hizmete aldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Lefke Çarşısı’nda yer alan tarihi Bekir Güven Konağı’nın restorasyonunu tamamlanırken, bundan sonra Konak Otel hizmet verecek.
Osmaneli Belediyesi Tarihi Lefke Çarşısında restorasyonunu tamamladığı üçüncü konağı da, Konak Oteli olarak hizmete aldı. Bu yatırımla beraber beledinin tesislerinin yatak kapasitesini Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisini de dahil ettiğinde 175 kişiye çıktığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Yakında hizmete girecek hal ve otogar tesislerimiz yanındaki otelin 30 oda ve 90 yatak kapasitesine sahip olacağını düşünürsek, Osmaneli Belediyesinin yatak kapasitesi toplam 265 kişi olacak. Turizm anlamında özel sektörle beraber 500 kişilik yatak seviyesini hedefleyen Osmaneli belediyesi yatırımlarını sürdürürken,özel sektörü de teşvik ediyor. Bekir Güven Konak Otel tv, buzdolabı her türlü konfora sahip mükemmel bir tesis oldu. Restorasyon ekibini kutluyor, başarılarının ve güzel çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

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