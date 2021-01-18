Tarihi konak kent müzesi olacak

Akyurt Belediyesi’nin kent müzesi olarak değerlendireceği ’Tarihi İbrahim Ağa Konağı’nda restorasyon hızla ilerliyor.

Beyazıt Mahallesi eski yerleşim alanında yer alan tarihi konakta iki ay önce başlatılan restorasyon çalışması devam ediyor. Konağın kent müzesi olarak ilçeye kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini ve çatısının tamamen yenilendiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, projenin ilçenin tarihine ışık tutacağını kaydetti.

Çok çeşitli kültür öğelerinin burada sergileneceğini belirten Ayık, "Akyurt’a gelen misafirlerimiz için de Akyurt’u çok iyi tanıma fırsatı sunmuş olacağız. Restorasyonda görülen ilerleme mutluluk verici. Daha çok yolumuz var ancak bu yıl tamamlanacak olması bizi heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “İlçemizde hızla ilerleyen bir projeler dönemindeyiz. Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezimiz, 130 dönümlük Millet Bahçemiz, Atık Getirme Merkezimiz, mahalle konaklarımız, Hanımlar Lokalimiz aynı anda yapılıyor. Hastanemizin inşaatı da en kısa sürede başlayacaktır. Bütün projelerimizi Akyurt’un ihtiyaçlarından yola çıkılarak hazırladık. Her yerleşim yerinin bir tarihi, orada yaşanan bir kültür ve o kültürün içerisinde her yörede farklılık gösteren materyaller bulunur. Biz de Tarihi İbrahim Ağa Konağı restorasyonunu tamamladıktan sonra burayı Akyurt’un tarihine ışık tutan bir müze olarak kullanmayı düşünüyoruz. Geçmişte Akyurt’ta yaşayanların hatıraları, fotoğraflar, kıyafetler, mutfak eşyaları, tarım aletleri gibi çok çeşitli kültür öğesini konağımızda sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

