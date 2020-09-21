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Tarihi konaklar eski görünümüne geri dönüyor

BİLECİK HABERLERİ  | 21.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi konaklar, belediye tarafından yapılan restorasyon işlemleriyle eski görünümlerine geri dönüyor.Osmaneli Belediyesi tarafından kurulan restorasyon ekipleri ilçede gece gündüz çalışarak, tarihi konakları ayağa kaldırıp geçmişteki görünümüne kavuşturuyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi konaklar, belediye tarafından yapılan restorasyon işlemleriyle eski görünümlerine geri dönüyor.
Osmaneli Belediyesi tarafından kurulan restorasyon ekipleri ilçede gece gündüz çalışarak, tarihi konakları ayağa kaldırıp geçmişteki görünümüne kavuşturuyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok kurumun desteğiyle tarihi konaklarda restorasyonların sürdüğünü anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Her bir hedefimizi planlı programlı ve büyük bir çabayı, ilgili özel ve kamu paydaşları, kurumları ile sıkı işbirliğini gerektiriyor. Osmaneli Belediyesi olarak tüm yöneticileri, çalışanları ve bize destek olan meclis üyelerimizle hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Osmaneli Belediyemiz kurduğu İnşaat ve restorasyon grubuyla bugün sadece restorasyon faaliyetlerimizi değil sıfırdan yeni bir konağı yapacak tecrübeye ve yeteneğindeki eriştik. Osmaneli Belediyesi projeleri ve yönetim modeli ile örnek alınan, çok az kaynakla büyük projeler gerçekleştiren belediyedir" dedi.

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