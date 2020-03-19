YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Tarihi Konuk Evi için protokol imzalandı

Tarihi Konuk Evi için protokol imzalandı

AYDIN HABERLERİ  | 19.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Karacasu Belediyesi arasında düzenlenen tarihi konak evinin ortak kullanımına yönelik protokol imzalandı.Karacasu Belediyesi tarafından restore edilen Sarayaltı Caddesindeki tarihi Konuk Evi bir süre önce Belediyeye ait Karbel isimli şirket tarafından kiralanırken, buranın işletilmesinde Karacasu MYO’ya destek alınması yönünde protokol imzalandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Karacasu Belediyesi arasında düzenlenen tarihi konak evinin ortak kullanımına yönelik protokol imzalandı.
Karacasu Belediyesi tarafından restore edilen Sarayaltı Caddesindeki tarihi Konuk Evi bir süre önce Belediyeye ait Karbel isimli şirket tarafından kiralanırken, buranın işletilmesinde Karacasu MYO’ya destek alınması yönünde protokol imzalandı. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş protokolü imzalarken; törende Yükseokul Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Esra Aksoy ve Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi İsmail Mert Özdemir de hazır bulundu. 10 kişilik yatak kapasitesine sahip bir butik otel, cafe, kahvaltı ve toplantı salonu olarak değerlendirilmesi planlanan konuk evinde ayrıca Yüksekokul Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri uygulama yapma şansı yakalayacak.
Karacasu Belediyesi’ne ait geleneksel konuk evinin kurumların işbirliği ile konaklama tesisi olarak işletilmesini amaçlayan protokol çerçevesinde, Yüksekokulda eğitim gören Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri eğitimini aldıkları konuları konuk evinde uygulama şansı bulacak. Protokol aynı zamanda gerekli insan kaynağı desteğini sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilerin turizm sektörüne yönelik mesleki gelişimlerine katkı sunulurken, akademisyenlerin ve belediye personelinin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması da planlanıyor. Karacasu’ya gelen grupların konaklama ihtiyacını da karşılamanın amaçlandığı proje ile konuk evinde kahvaltı ve kafe hizmeti de verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Araban’da sade 18 Mart töreni

Araban’da sade 18 Mart töreni

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Aydın Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:21
İkindi
16:46
Akşam
19:26
Yatsı
20:42

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Kuşadası’nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü

Kuşadası’nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.