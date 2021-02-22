Tarihi Konya surları gün yüzüne çıkıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Şükran Mahallesinde yürütülen dönüşüm çalışmalarının yanında tarihi ve kültürel dokunun yeniden ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aynı bölgede ortaya çıkan tarihi zenginlikler çalışmaları geciktirse de kısa süre sonra yükselmeye başlayacak projeye ayrı bir değer katacak.

“Geleceğe bir açık hava müzesi miras bırakmak istiyoruz”

Şükran Dönüşüm Projesi’nin, tarihi değerleri koruyacak biçimde şekillendiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, devam eden hafriyat ve kazı çalışmaları ile özellikle ortaya çıkarılacak ata mirası kale surlarıyla birlikte yükselecek dönüşümün, turizme de önemli katkı sunacağını kaydetti. Tarihi yapılarla birlikte uyum içinde gerçekleştirilecek projenin bölgenin estetiğine uygun bir şekilde yapılanmasıyla ortaya kimlikli bir şehir dokusu ortaya çıkacağını da belirten Başkan Kavuş, “Geçmişi ve tarihi dokuyu en güzel şekilde ortaya çıkararak muhafaza edip gelecek nesillere aktarmak da önemli görevlerimizden biri. Bu anlamda sadece Şükran Mahallesi’nde değil tüm Meram’da tarihi ve kültürel mirası korumak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Dönüşüm çalışmaları kapsamında Şükran Mahallemizde saklı kalmış hazineleri ve tescilli yapıları tek ada içinde toplayacak özel bir çalışma yürütüyoruz. Titizlikle ve hassas bir şekilde yürüttüğümüz bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan tarihi zenginliklerimizi özenle koruyarak projeye dahil etmeye devam ediyoruz. Ata yadigarı tarihi Konya kale surları da bunlardan biri olacak. Surlarla birlikte tarihi zenginliklerimizi geleceğe bir açık hava müzesi gibi miras bırakmak istiyoruz. Nasıl ki kökleri kuruyan bir ağaç yaşayamaz ayakta duramazsa geçmişini unutan, koruyup kollamayan toplumlar ve şehirler de istikbalini inşa edemez. Biz bugüne dek bu bilinçle hareket ettik bundan sonra da bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.