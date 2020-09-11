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Tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında ders

BİLECİK HABERLERİ  | 11.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bilecik’in Vezirhan Beldesinde yer alan tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında destekleme ve yetiştirme kursu sebebiyle 8’inci sınıf öğrencileri ders aldı.Vezirhan İlköğretim Okulu’nun devam eden güçlendirme çalışması nedeniyle 8’inci sınıf öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kursuları 17.

Tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında ders

Bilecik’in Vezirhan Beldesinde yer alan tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında destekleme ve yetiştirme kursu sebebiyle 8’inci sınıf öğrencileri ders aldı.
Vezirhan İlköğretim Okulu’nun devam eden güçlendirme çalışması nedeniyle 8’inci sınıf öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kursuları 17. yüzyıl başlarında Köprülü Mehmet Paşa tarafından yapılan kervansarayda yapılmaya başladı. Öğrencilerin derslerine katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, öğrencilere korona virüs salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına hem kendilerinin hem de ailelerinin uymalarını isteyerek, başarılar diledi. Güçlendirme çalışması yapılan Vezirhan ilk ve ortaokulu binasında da incelemede bulunan Vali Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Okul Müdürü Ergün Aykut’tan bilgi aldı.

Tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında ders

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