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Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

01.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kahramanmaraş'ta bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, 500 yıllık Maraş Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Giyim, şeker, ayakkabı, züccaciye, et ve süt ürünlerinin satıldığı çarşının esnafı, vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğu dolayısıyla mutlu oldu.

Kapalı Çarşı esnaflarından Kemal Semerci, AA muhabirine, yoğunluğun esnafı mutlu ettiğini belirtti. Semerci, "Şu anda bu şekliyle de çarşının kalabalığı hem esnafı güldürüyor hem de bayrama hazırlık yaptırıyor. Kapalı çarşıda herkesin bütçesine göre her şey bulunuyor." dedi.

Esnaf Hakan Akçakale de son 2 yıldır durgun geçen bayram alışverişinin bu yıl kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Akçakale, "2 yıldır vatandaşlar salgından dolayı evlerindeydi. Maşallah pazar günü olmasına rağmen çarşımız kalabalık, cıvıl cıvıl." diye konuştu.

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