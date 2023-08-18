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Tarihi mektep halka açılacak

18.08.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat’ta görev yapan yerel ve ulusan basın mensupları ile bir araya gelerek, Yozgat’ta ki hedeflerini anlattı.

Tarihi mektep halka açılacak

Yozgat Bozok Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren Rektörlük binası olarak kullanılan tarihi Cumhuriyet mektebini halka açacağının müjdesini veren Rektör Yaşar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile de görüşerek tarihi mektebi halka açacaklarını bildirdi. Rektör Yaşar, ‘’Cumhuriyet mektebini ben açacağım. Kültür Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz. Orası önemli bir eser ve oraya zarar vermemiz mümkün değil. Ama o esere sadece benim demek halktan da uzak tutmak mümkün değil. O yüzden orasını Üniversitenin bir Bozok evi haline getireceğim içeride oradan mezun olan öğrencilerin ağırlanabileceği, basın mensuplarının temas edebileceği, burada yapılan üniversitenin dahil olduğu üniversitenin özellikle kültür faaliyetlerinin bir arada yaşanabileceği veya Yozgatlıları da bunun büyükleriyle bir araya getirip çay kahve içilebileceği ortamlar hazırlayacağız. Arka bahçesi yine bir çay bahçesi formatında Yozgatlılara, üniversitemize açacağız’’ dedi.

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