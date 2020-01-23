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Tarihi Niksar Kalesi 2020 yılı yatırım programına alındı

TOKAT HABERLERİ  | 23.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır Kalesi’nden sonra sur uzunluğu bakımından Anadolu’nun ikinci büyük kalesi olan Niksar Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programına alındı.Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Kalesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programına alındığının müjdesini verdi.Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan açıklamasının devamında; “Niksar Kalesi’nin Ulu Cami ile Cedit Mahallemize bakan kısımların herhangi bir afet veya olumsuzluk durumda çevresinde bulunan mahallelerimize zarar vermemesi adına bir çalışma gerçekleştirdik.

Diyarbakır Kalesi’nden sonra sur uzunluğu bakımından Anadolu’nun ikinci büyük kalesi olan Niksar Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programına alındı.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Kalesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programına alındığının müjdesini verdi.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan açıklamasının devamında; “Niksar Kalesi’nin Ulu Cami ile Cedit Mahallemize bakan kısımların herhangi bir afet veya olumsuzluk durumda çevresinde bulunan mahallelerimize zarar vermemesi adına bir çalışma gerçekleştirdik. Tokat Milletvekillerimiz Av. Özlem Zengin, Av. Yusuf Beyazıt ve Av. Mustafa Arslan’ın destekleriyle bu çalışmayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan’a Niksar ziyaretlerinde sunmuştuk. Bakanlık tarafından bu çalışmamız uygun görülerek, 2020 yatırım programına alındı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan şehrimizde, tarihimizin en iyi şekilde yükselmesi adına çalışmalarımız sürecek. Bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız sayın Nadir Alparslan ile Tokat Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Zile
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