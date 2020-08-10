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Tarihi Nuri Paşa Konağı ilgi bekliyor

ARTVİN HABERLERİ  | 10.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Artvin Şavşat ilçesinde bulunan 154 yıllık tarihi Nuri Paşa Konağı, kaderine terk edilmiş durumda.

Artvin Şavşat ilçesinde bulunan 154 yıllık tarihi Nuri Paşa Konağı, kaderine terk edilmiş durumda. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan konak ilgi bekliyor.
Artvin ve Batum’un köklü ailelerinden Haşimoğlu Necip Bey’ın babası tarafından 1866 yılında, kesme taş ve ahşap işçiliği ile yapılan konak, yörede yöresel sivil mimarinin en eski örneği olarak dikkat çekiyor. İki katlı olan konağın alt katının girişinde bir hol, sağda ve solda şömineli odalar yer alıyor.
Enver Paşa’nın kardeşi olan Nuri Paşa’nın 15 gün kadar misafir edildiği için yöre halkı tarafından ’Nuri Paşa Konağı’ ismi verilen konak, son olarak Gündüz ailesine ait olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Yöredeki sivil mimarinin en eski örneği olan binanın restore edilerek kültür evine dönüştürülmesi isteniyor.
Tarihe tanıklık etmiş konakta Nuri Paşa’nın misafir edilmesine ilişkin yerel Tarihçi Halit Özdemir, konağın yıkılma tehlikesi içinde olduğu ifade ederek konağın bir an önce onarılarak ziyaretçilere açılmasını beklediklerini söylüyor.

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