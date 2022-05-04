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Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te bayram yoğunluğu yaşanıyor

04.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te bayram yoğunluğu yaşanıyor

Tarihi Osmanlı kasabası Bolu'nun Göynük ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Bolu'daki önemli inanç turizmi noktalarından biri olan, zengin kültürel ve tarihi değerlere sahip Göynük, her dönem ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Bayram tatilinde ilçeye gelen tatilciler, İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin türbesine ziyarette bulunarak dua ediyor.

Ziyaretçiler, Osmanlı mimarisinin hakim olduğu tarihi konaklarla süslü sokaklarda gezinti yaparak yöresel ürünler alıyor.

İlçenin en yüksek kesiminde bulunan Zafer Kulesi'ne de çıkan vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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