Tarihi projenin ihalesi yapıldı

Adıyaman için önemli projelerden bir tanesi olan ve AB Projesi olarak MADAD kapsamında inşa edilecek olan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesinin ihalesi yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen, tamamı hibe ile komple yenilenecek olan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesi ihalesine, Adıyaman Belediyesinin ilgili sorumluları, İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile ihaleye katılan firmaların yetkilileri katıldı. İhaleye katılan 8 istekli firmanın teklif dosyaları sırasıyla açılarak, ihale komisyonu tarafından firmaların verdiği teklifler açıklandı.

İhale sonunda değerlendirmede bulunan yetkililer, ihale değerlendirme sürecini en kısa sürede tamamlayıp, inşaat sürecinin olabildiğince hızlı başlatılmasını hedeflediklerini dile getirerek, “Hedefimiz 2021 yılı Ocak ayı içerisinde projenin inşaat çalışmasına başlanılması ve 2 yılda projenin tamamlanarak yenilenen hattın ve yine bu kapsamda inşa edilecek olan 20bin metreküplük yeni içme suyu deposunun faal hale gelmesidir. Memleketimize ve halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



