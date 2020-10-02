Çorum Belediyesi tarafından Azerbaycan’a destek olmak amacıyla 126 yıllık tarihi saat kulesine Azerbaycan bayrağı asıldı.

Kardeş ülke Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla asılan bayrak vatandaşların da takdirini topladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Azerbaycan’ın haklı davasının yanında olduklarını belirterek, “Bir ülke düşünün topraklarının yüzde 25’i işgal altında ve uygar batı dediğimiz herkes susmuş. Ama herkes sussa kamu ve insanlık vicdanı susmayacaktı. Ermenistan yeni bir oyunun içerisine girdi. Karşısında geçmişte Boraltan Köprülerinde terk eden Türkiye değil, ’can Azerbaycan’ın yanında yanındayız’ diyen Cumhurbaşkanımız ve Türkiye var. Devletimizle, milletimizle net bir tavır ortaya koyduk. Nasıl Suriye’de, Libya’da destanlar yazmış ise bu millet, bu milletin kardeşi olan Azerbaycanlı kardeşlerimizde yeni bir Çanakkale destanı, yeni bir Kafkasya destanı mücadelesi veriyorlar. İnşallah Azerbaycan bayrağını olması gereken noktada, Dağlık Karabağ’ın en üst noktalarında dalgalandığını hepimiz göreceğiz. Bundan sonra da nasıl mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Zaferin yakın olduğunu, inananların olduğunu ve bizde Azerbaycanlıların zaferine inanıyoruz. Duaya devam ediyoruz. Tüm Çorumlular da Azerbaycanlıların haklı davasında yanında. Türk bayrağı ile birlikte Azerbaycan bayrağını da saat kulemize astık. İki bayrak birbirine bu kadar güzel yakışır” dedi.

