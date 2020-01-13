YURTHABER
  4. Tarihi Safranbolu'ya Çinli ilgisi

Tarihi Safranbolu'ya Çinli ilgisi

KARABÜK HABERLERİ  | 13.01.2020 19:15 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesine geçen yıl en fazla Çin'den turist geldi

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Karabük'ün Safranbolu ilçesini geçen yıl en fazla Çinli turist ziyaret etti.

UNESCO tarafından dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ve "korumanın başkenti" unvanı ile anılan ilçe, Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi dünyanın farklı yerlerinden turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçeyi 2019'da 87 bin 370 yabancı turist ziyaret etti.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla da kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu'ya geçen yıl gelen yabancı turistler arasında ilk sıraya Çinliler yerleşti.

Geçen yıl ilçeyi 40 bin 610 Çinli, 34 bin 636 Tayvanlı ziyaret ederken, bu ülkeleri Malezya, Tayland, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Güney Kore izledi.

- "Yaklaşık 100 ülkeden turist çekiyor"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin sadece ülkenin değil dünyanın çok değerli bir eseri olduğunu, yaşayarak korunan nadir kentler arasında yer aldığını söyledi.

İlçede turizm adına ilk adımların 1970'li yıllarda atıldığını ve 1994'te UNESCO ile birlikte ivme kazandığını belirten Gürel, "Türk kent kültürünün önemli yapı taşı olan ilçemiz yaklaşık 100 ülkeden turist çekiyor. Dolayısıyla ülkemizin dünyaya açılan bir kapısı niteliğinde. İlçemize gelen turistler bizim somut ve soyut mirasımızı öğrenerek dönüyor. Bu önemli bir tanıtımdır." diye konuştu.

Gürel, yerli ve günübirlikçi turistler ile geçen yıl bir milyon 300 bin turisti ilçede ağırlandıklarını, bu yıl hedefin bir milyon 500 bin turist olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme ProjesiSafranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi
Safranbolu Belediyesi’nden sabahları ücretsiz sıcak çorba servisiSafranbolu Belediyesi’nden sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çinli turist Fuat Gürel Safranbolu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Uşak'ta kayıp kişinin öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Uşak'ta kayıp kişinin öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Grip vakaları arttı, hastane yetkilileri uyardı

Grip vakaları arttı, hastane yetkilileri uyardı

Karabük Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:03
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:14

Karabük Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis memurları yeni yıla görev başında girdi

Polis memurları yeni yıla görev başında girdi

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Vali Gürel özel öğrencileri ziyaret etti

Vali Gürel özel öğrencileri ziyaret etti

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.