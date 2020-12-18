Tarihi Sağman Kalesi fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesinde sarp bir kayanın üzerinde yer alan Sağman Kalesi, batı ve güney yamacındaki surlarıyla tarihin izlerini taşıyor.

Kentte "giriş kapısı" olarak adlandırılan ve son yıllarda devlet tarafından yapılan yatırımlarla turizm ilçesine dönüşen Pertek, sahip olduğu kültürel, tarihi ve mimari güzellikleriyle yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Tarihi Pertek Kalesi, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri ve Sultan Hıdır Ziyareti'nin bulunduğu ilçede, Sağman köyünün doğusunda bir dağın zirvesinde bulunan Sağman Kalesi de batı ve güney yamacındaki surları ve mimarisiyle ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Kentin önemli sembollerinin başında gelen ve yapım tarihine ilişkin kesin bir bilgi bulunmayan kalenin, Diyarbakır'daki Artukoğulları sülalesinden bir Türk beyi tarafından yaptırıldığı sanılıyor. Osmanlı döneminde onarıldığı değerlendirilen kale, kesme ve kırma taşlarla yapılan ihtişamlı duvarları ve sarının tonlarına bürünen doğa arasındaki görüntüsüyle bu dönemde çevre il ve ilçelerden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.