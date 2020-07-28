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Tarihi şehir Karacasu, saat kulesine kavuştu

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Tarihten bu yana şehirlerin simgesi haline gelen saat kuleleri sadece zamanı değil şehrin durumunu da gösteren yapılardan biri haline geldi.Aydın’ın tarihi geçmişi en zengin ilçelerinden biri olan Karacasu’ya saat kulesi dikildi.

Tarihten bu yana şehirlerin simgesi haline gelen saat kuleleri sadece zamanı değil şehrin durumunu da gösteren yapılardan biri haline geldi.
Aydın’ın tarihi geçmişi en zengin ilçelerinden biri olan Karacasu’ya saat kulesi dikildi. Tarihi 1200’lü yıllara dayanan saat kulelerinin sadece zamanı gösteren yapılar değil aynı zamanda şehirlerin simgesi haline geldiğini belirten Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “İlçemizin güzelleşmesi adına dokunuşlar yapmaya devam ediyoruz. Saat kulemiz şehir merkezinde Dua Meydanı’nda yerini aldı. Çevre düzenlemesi de yapılarak daha modern bir hale gelecek olan saat kulemiz ilçemizin sembollerinden birisi olacak” diye konuştu.
Karacasu’nun tarihinin oldukça eski olduğunu ve Afrodisyas’ı sınırlarında barındıran ilçenin tarihi doğal ve tarihi zenginliklerini değere dönüştürmek için çeşitli projeleri odluğunu belirten Belediye Başkanı Zeki İnal, “Saat kulelerinin tarihi, 13. yüzyıla kadar dayanır. Anadolu’da yaygınlaşmasında II. Abdülhamit’in etkisi büyüktür. Saat kuleleri ile zamana bakış ve zamanın kıymeti de anlatılmaya çalışılmıştır. İlçemiz dua meydanına yaptığımız bu eserle hem Karacasu’ya estetik görünüm kavuşturmayı hem de vaktin kıymetini anlatmaya çalıştık. Hedefimiz, insanların vaktini en iyi şekilde değerlendirdiği ve insanların daha mutlu yaşadığı her geçen gün gelişen bir Karacasu oluşturmak” dedi.

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