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Tarihi Sinop Cezaevi bayramda yoğun ilgi gördü

SİNOP HABERLERİ  | 03.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Tarihi Sinop Cezaevi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.Sinop’ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi, Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi gördü.

Tarihi Sinop Cezaevi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
Sinop’ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi, Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi gördü. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde “Anadolu’nun Alkatrazı” olarak anılan cezaevi, Sinop’ta bayramda en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Restorasyonu devam tarihi yapı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Cezaevini ziyaret eden turistlerden Gürkan Kaya (36), "Sinop’u gezmek için geldik. Çok etkileyici bir yere sahip gerçekten. Tarihi Cezaevi’nin her duvarında her köşesinde bir anı yattığını hissettiriyor. Yani duvarlar konuşuyor, bir şeyler fısıldıyor. Burası çok etkileyici bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ciddi anlamda Sinop zaten çok harika bir memleket. Karadeniz’in incisi" dedi.

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