Tarihi Sinop Cezaevi yeni yılda yeni yüzüyle ziyaretçilerini kabul edecek

Cezaevi müzesi, geçmişinin yürek sızlatan izleriyle yeni senede yeni yüzüyle ziyaretçilerini kabul edecek.

Hizmet verdiği 112 yılda çok sayıda azılı mahkûm ve fikir suçlularını barındıran Tarihi Sinop Cezaevi, 2000 yılında sonra müzeye çevrildi. Aradan geçen 20 yılda bölgede dark turizmine oldukça katkı sağlayan cezaevi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 2020 yılında ise Avrupa Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sağlanan 10,5 milyon euro ödenekle restorasyona alındı. Tarihi Sinop Cezaevi, 2023 yılının Ocak ayı sonu ya da Şubat ayı başında yeni yüzüyle ziyaretçilerine kapılarını açacağı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Metin Süren, “Sinop Tarihi Cezaevi ilimizin en önemli ülkemizin de en çok ziyaret edilen 5 destinasyondan bir tanesi haline geldi. Çok ciddi bir potansiyel. Yaklaşık 2 yıldan beri restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Cezaevinde sona doğru yaklaştık. Ek süreyle birlikte 1 aylık daha süresi kaldı müteahhidin. Normal şartlarda bitirdi. Ama 20-25 günlük bir ek süre talep etti. Onu verdik. Sona gelindi. Yüzde 98 seviyelerinde diyebiliriz. Çevre düzenlemesi dediğimiz alanlar yapılıyor. İçerisinin fonksiyonlandırılması ile ilgili yaşayan bir cezaevi, cezaevi anılarının yaşatıldığı Sinop tarihinin, Sinop’ta ki edebiyatçıların, denizcilik tarihinin yaşatılacağı şekilde bir fonksiyonlandırma çalışmasını şu anda yürütüyoruz. Muhtemelen Ocak ayı sonunda veya Şubat ayı başında ziyarete açacak şekilde planlama çalışmalarını şu anda yürütüyoruz” dedi.

