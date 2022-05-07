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Tarihi Sörloth operasyonu! Herkes Beşiktaş derken Fenerbahçe araya girdi...

07.05.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Alexander Sörloth transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin de Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Alexander Sörloth'un tercihini hangi takımdan yana kullanacağı merak konusu oldu.

Tarihi Sörloth operasyonu! Herkes Beşiktaş derken Fenerbahçe araya girdi...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'ya transfer olan Alexander Sörloth istediği performansı sağlayamayınca kariyerinde tekrar yükselmek için Türkiye'ye dönmek istiyor. Bu konuda Beşiktaş'ın girişimleri olduğu bilinirken Fenerbahçe'nin de araya girerek bu yarışa dahil olduğu öğrenildi.

BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYORLAR

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Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

Crystal Palace’tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad’a kiralanmıştı.

26 yaşındaki forvet, La Liga’da 29 maçta 3 gollük performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

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Kasımpaşa yenilgisi sonrası takımda bir golcü sorunu olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in gelecek sezon için yönetimden bir pivot bir de hareketli forvet istediği öğrenildi. Ismael’in gönlündeki pivot forvet için ilk aday Alexander Sörloth olurken, hareketli golcü adayı ise Kasımpaşa’dan Jackson Muleka...

Bu sezon kiralığı Real Sociedad’da da beklenen etkiyi yapamayan Sörloth ile Standard’dan kiralık gittiği Kasımpaşa’da büyük çıkış yakalayan Muleka için yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Alexander Sörloth
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