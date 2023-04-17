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Tarihi spor kulübünü arabasının bagajında yaşatıyor

17.04.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1935 tarihinde kurulan, Kayseri’nin en köklü amatör spor kulübü ve tarihinde Türkiye Şampiyonu olan Sümerspor, bugünlerde tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gitmemek için adeta direniyor.

Sümerspor’un başkanı, antrenörü ve malzemecisi olan Aziz Naldemirci, kulübün tüm kupalarını evinde saklarken, malzemelerini ise kulüp binası olmadığı için arabasının bagajında taşıyor. “Arabanın sadece ön koltuğunda yer oluyor ve oraya da eşim biniyor. Bu duruma o da alıştı. Tarihi bir kulübü ayakta tutmak için gayret gösteriyorum” diyen Sümerspor Başkanı Aziz Naldemirci, takımın İkinci Amatör Küme’de mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.
Tüm imkanlarını ve maddi gücünü Sümerspor’u ayakta tutabilmek için kullanan Aziz Naldemirci, kulübü kapatmaya kıyamadığını ve böylesine büyük bir tarihin bu durumlara gelmeyi hak etmediğini söyledi. Sümerspor’un Kayseri futbolunun tarihi olduğunun altını çizen Naldemirci, “Bu kulübün ayakta kalması, Kayseri futbol tarihine saygıdır ve Sümerspor bu saygıyı hak ediyor. Kayseri’de yaşamını sürdüren önemli insanların Sümerspor ile ilgili hatırası vardır. Bu kulübü ayakta tutmaya gayret gösteriyorum, gayret göstermeye de devam edeceğim” diye konuştu.

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