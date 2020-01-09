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  4. Tarihi su değirmeni koruma altına alındı

Tarihi su değirmeni koruma altına alındı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.Kuruağıl ve Değirmenkaşı köyleri arasında yer alan "Nasuh’un değirmeni" adıyla da bilinen değirmen, Arkeolojik Sit Alanı olan Çavuşlu Höyüğü’nün eteğinde yer alıyor.Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile Kırşehir Müze Müdürü Süleyman Tunç, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edilen yaklaşık 150 yıllık değirmenin kalıntılarında incelemede bulundu.

Tarihi su değirmeni koruma altına alındı

Kırşehir’de, 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.
Kuruağıl ve Değirmenkaşı köyleri arasında yer alan "Nasuh’un değirmeni" adıyla da bilinen değirmen, Arkeolojik Sit Alanı olan Çavuşlu Höyüğü’nün eteğinde yer alıyor.
Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile Kırşehir Müze Müdürü Süleyman Tunç, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edilen yaklaşık 150 yıllık değirmenin kalıntılarında incelemede bulundu.

Tarihi su değirmeni koruma altına alındı

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