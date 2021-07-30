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Tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

30.07.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köyde bulunan tarihi su değirmeninden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ovacuma Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köydeki yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen su değirmeninden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, olaya karıştıkları gerekçesiyle T.K. (56), M.G. (44) ve E.Y'yi (42) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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