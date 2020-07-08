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Tarihi Sur ilçesi ihya oluyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesini ziyaret etti.Diyarbakır’da göreve başladığı günden bu yana Sur’la ilgili olarak hem toplantılar yaparak hem de alan incelemesi şeklinde çalışmalarına devam eden Vali Karaloğlu, imar ve ihya çalışmaları süren Ali Paşa Mahallesinde bulunan ve Diyarbakır’ı yansıtan tarzda tasarlanan evleri inceledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesini ziyaret etti.
Diyarbakır’da göreve başladığı günden bu yana Sur’la ilgili olarak hem toplantılar yaparak hem de alan incelemesi şeklinde çalışmalarına devam eden Vali Karaloğlu, imar ve ihya çalışmaları süren Ali Paşa Mahallesinde bulunan ve Diyarbakır’ı yansıtan tarzda tasarlanan evleri inceledi. Yapımı tamamlanan bir Diyarbakır evini ve tarihi şehri ziyarete gelen vatandaşlara yönelik hizmete sunulmak üzere yine tarihi ve kültürel dokuyu yansıtır biçimde tasarlanan pansiyonu gezen Vali Karaloğlu, çalışmaların hem Sur hem de Diyarbakır için taşıdığı önemin üzerinde durarak ihya çalışmaları sonucunda Sur’un, şehrin ve bölgenin cazibe merkezi haline geleceğine vurgu yaptı. Bu nedenle yapılan çalışmalara hassasiyetle yaklaşan Vali Karaloğlu, incelemeleri esnasında yapıları tek tek kontrol etti. Kullanılan malzemeden, evlerin peyzajlarına, sokakta kullanılan zemin taşlarından evlerin iç tasarımlarına kadar ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunan Vali Karaloğlu, yetkililerden Diyarbakır’ı yansıtan yapının korunmasını özellikle istedi.

Vali Karaloğlu çalışanlarla sohbet edip vatandaşın taleplerini dinledi
İnşa çalışmaları devam eden bir evle ilgili olarak yetkililerden proje hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, sonrasında çalışanlarla bir süre sohbet edip çalışmalarında başarılar diledi. İncelemelerin ardından, alandan ayrılacağı esnada yanına gelen bir vatandaşın işsizlik sorunuyla ilgili talebini dinleyen Vali Karaloğlu, sorunun ferdi değil genel bir sorun olduğunu belirterek bireysel olarak değil toplumsal olarak bu sorunun çözümüne uğraştığını belirtti.

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