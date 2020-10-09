Tarihi ’Taş Mektep’ Malhatun Kuran Kursu açıldı

2. Abdülhamid döneminde yapılan ve Bilecik İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu tamamlanan ’Taş Mektep’ Malhatun, 4-6 yaş grubu Kuran kursu olarak hizmet verecek.

İstiklal Mahallesi’nde İl Özel İdaresi tarafından restorasyon, peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen, halk arasında ’Taş Mektep’ olarak bilinen yaklaşık 100 yıllık bina, 4-6 yaş grubu Kuran kursu için Bilecik Müftülüğüne tahsis edildi. Yapılan çalışmaların ardından Malhatun Kuran Kursu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerine uyularak açıldı.

"Gönül rahatlığıyla yavrularımızı 100 yıllık binada yetiştireceğiz"

Vali Bilal Şentürk, 100 yıllık geçmişi bulunan binanın restorasyonunun İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını anımsatarak, "Burada 4-6 yaş grubu çocuklarımız eğitim görecek. Burada güzel eğitimler verilecek inşallah. Buralar önemli, bizim tarihi mirasımız. Gönül rahatlığıyla yavrularımızı 100 yıllık binada yetiştireceğiz. Virüs nedeni ile bütün okulları açamadık ama etap etap, çocuklarımız okullarına kavuşacak" dedi.

İl Müftüsü Ali Erhun ise 4-6 yaş grubu Kuran kurslarını daha üst seviyelere çıkarma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, şu an bir sınıfın eğitim öğretime başladığını, önümüzdeki yıllarda 4-5 sınıfla eğitim verileceğini söyledi.

Vali Şentürk, konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Müftüsü Erhun ve çocuklarla birlikte kursun açılışını gerçekleştirerek, binada incelemede bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Şentürk, başarılar diledi.

