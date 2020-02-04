YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Tarihi tescilli bina Gençlik Kütüphanesi oluyor

Tarihi tescilli bina Gençlik Kütüphanesi oluyor

TRABZON HABERLERİ  | 04.02.2020 16:54 | Son Güncelleme

Ortahisar Belediyesi’nin şubat ayının ikinci meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yönetiminde gerçekleştirildi.Meclis oturumunda Proje Etüt Müdürlüğü’nden gündem dışı olarak gelen daha önce Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tescilli tarihi binanın Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde Gençlik Kütüphanesi olarak düzenlenmesine yönelik madde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.Gençlik Kütüphanesi’nin seçim vaatleri arasında yer aldığını belirten Başkan Genç, "Bu tür binaların şehrimizde sayılarının artması lazım.

Tarihi tescilli bina Gençlik Kütüphanesi oluyor

Ortahisar Belediyesi’nin şubat ayının ikinci meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yönetiminde gerçekleştirildi.
Meclis oturumunda Proje Etüt Müdürlüğü’nden gündem dışı olarak gelen daha önce Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tescilli tarihi binanın Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde Gençlik Kütüphanesi olarak düzenlenmesine yönelik madde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
Gençlik Kütüphanesi’nin seçim vaatleri arasında yer aldığını belirten Başkan Genç, "Bu tür binaların şehrimizde sayılarının artması lazım. Pazarkapı’da restorasyonunu yaptığımız bir tarihi binayla ilgili de bu yönde girişimlerimiz olacak. Bununla ilgili açıklamayı zamanı geldiğinde yapacağım" dedi.
Konuyla ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Hoş binanın merkezi konumda olması hem de mevcut kütüphane ihtiyacının karşılanması açısından böyle bir projenin tasarlandığını söyledi. Hoş, "Büyük postanenin karşısında tescilli tarihi binamız var. Daha önce İskenderpaşa İlkokulu olarak kullanılıyordu. Ondan önce de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılıyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz eski kaymakamlık binamıza taşınınca bina boş kaldı. Biz de bu binayı merkezi konumda olması, hem de bir mevcut ihtiyaca cevap vermesi hasebiyle bir kütüphane olarak tasarladık. Bununla ilgili peyzaj düzenlemesi ve bahçesiyle ilgili de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüştük... Orasını da alacağız. Çünkü bina hazineye ait, devri yapılamıyor. Milli eğitimle yapacağımız protokole ilgili maddeleri koyacağız. İnşallah, burayı Gençlik Kütüphanesi olarak düzenleyeceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Trabzon Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:40
İkindi
15:22
Akşam
17:47
Yatsı
19:09

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Dilek Eczanesi
Ortahisar
İnanır Eczanesi
Ortahisar
Siteler Eczanesi
Ortahisar
Zeynep Göktaş Eczanesi
Ortahisar
Gencer Eczanesi
Akcaabat
Nezih Eczanesi
Akcaabat
Deva Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Bayburt'u Temsil Edecek

Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Bayburt'u Temsil Edecek

Seks ilişkisini sitede gördü

Seks ilişkisini sitede gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.