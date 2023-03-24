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Tarihi Tirebolu evlerinin turizme kazandırılmasıyla 8 bin kişi istihdam edilecek

24.03.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Tirebolu ilçesinde çoğunluğu 200 yıllık evlerin restore edilerek yöre turizminin geliştirilmesi ve istihdama katkı sağlaması hedefleniyor - Tirebolu Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Recep Hıdır: - "Tirebolu ilçesi önemli bir turizm potansiyeline sahip. Tarihi evlerimiz ve sokaklarımız sayesinde turizm olgumuzu geliştirmek istiyoruz"

Anadolu konut mimarisinde kendine has tarzıyla ön plana çıkan Giresun'un Tirebolu ilçesindeki tarihi evlerin restore edilerek yöre turizminin geliştirilmesi, buna bağlı olarak da 8 bin kişilik istihdam alanı oluşturulması planlanıyor.

Tirebolu Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Recep Hıdır, AA muhabirine, Giresun merkez ve Şebinkarahisar ilçesinin yanı sıra Tirebolu'nun da tarihi evleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Tarihi yapıların yoğunlukla Yeniköy, Çarşı ve Hamam mahallerinde yer aldığını ifade eden Hıdır, sadece Yeniköy Mahallesi'nde 19. yüzyıldan kalma 93 evin bulunduğunu belirtti.

Hıdır, belediye olarak tarihi yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması, yöre turizmine kazandırılması için proje hazırladıklarını vurgulayarak, "Ağırlıklı olarak projemiz Yeniköy Mahallemizde uygulanacak. Bu bölgede geçtiğimiz yıllarda tarihi binalardan bazıları vatandaşlar tarafından restore edildi. Biri de şu anda özellikle otel olarak restore ediliyor." dedi.

Çalışmaların devam ettiğini dile getiren Hıdır, proje kapsamında evlerin restorasyonunun hızlandırılmasının yanı sıra sokak sağlıklaştırma çalışması da yapılacağını aktardı.

Hıdır, ilçede turizmin daha da gelişmesini amaçladıklarını, tarihi evlerin de bu amaca ulaşma noktasında önemli rol üstleneceğinin altını çizerek, "Tirebolu ilçesi önemli bir turizm potansiyeline sahip. Tarihi evlerimiz ve sokaklarımız sayesinde turizm olgumuzu geliştirmek istiyoruz. İlçemizi, Giresun ve bölgede önemli bir turizm merkezi haline getirmek arzusundayız. İlk etapta yıllık 100-150 bin turisti ilçemize getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Turizmin Tirebolu ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağına işaret eden Hıdır, "Turizmle birlikte 28 sektörde hareketlilik yaşanıyor. 100 ila 150 bin arasında yıllık yerli ve yabancı turisti bölgemizde ağırladığımız zaman 8 bin civarında istihdam sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ANADOLU KONUT MİMARİSİNDE TİREBOLU EVLERİNİN FARKLI BİR YERİ VAR"

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar, Tirebolu'da 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan tarihi konaklardan pek çoğunun halen ayakta olduğunu söyledi.

İltar, Anadolu konut mimarisinde Tirebolu evlerinin farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Konaklar, ailenin sosyal ve ekonomik durumu ile arazi yapısı gibi faktörler dikkate alınarak farklı plan, cephe ve mimari tasarımlarla, kullanım bakımından da kendine özgü tipolojik özelliklerle inşa edilmiştir. Tirebolu'daki konaklarda 5 cephe ve 3 plan tipi görülüyor." dedi.

Konaklarda, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer yapılardan farklı olarak kiler katı ve kış odası da bulunduğunu aktaran İltar, "Gazipaşa Caddesi'nde alt katları dükkan olarak kullanılan evlerde, dükkanların üzerinde kalan boşluklar kiler katı, bazı evlerde ise bu alan biraz daha yükseltilerek kış odası şeklinde kullanılmıştır. Odalar basık olduğu için ısıtması kolaydır. Bu yönüyle de Anadolu konut mimarisinde Tirebolu evlerinin farklı bir yeri var." diye konuştu.

İltar, Tirebolu'daki mevcut evlerin 1850'li yıllardan itibaren inşa edilmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Evler birbirinin manzarasını, hava sirkülasyonunu, komşuluk ilişkilerini kesmeyecek şekilde araziye konumlandırılmış. Kent merkezinde gayrimüslimler ve Türkler yaklaşık 500 yıl birlikte, huzur içinde yaşamışlar. Dolayısıyla buradaki evlerde bir ayrım yapmak söz konusu olamaz. Bunlar Anadolu konut mimarisinin güzel örnekleridir. Tirebolu evlerindeki kat silmelerinde, pencere sövelerinde, çatı saçaklarında ahşaba ve taşa uygulanmış yöreye özgü süslemeler bulunmaktadır."

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