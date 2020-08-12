Tarihi yanan okul restore edilecek

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in girişimleri sonucunda, Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından birisi olma özelliğini taşıyan ve 2019’un Mart ayında çıkan yangının ardından küle dönen Çal Gazi Paşa Mektebi’nin YİKOB yardımıyla restore edilmesi için bu yıl içerisinde ihale yapılacağını belirtti.

Yapımına 1924 yılında başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim vermeye başlayan Çal Gazi Paşa Mektebi, 2019’un Mart ayında çıkan yangının ardından küle dönmüştü. Çal için büyük önem taşıyan okulun tarihi değerine sahip çıkmak için çabaladıklarını dile getiren Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, tarihi mektebin restorasyonu için bu yıl içerisinde ihale gerçekleştirileceğini açıkladı. Restore işlemlerinin Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edileceğini söyleyen Başkan Akcan, “Sayın Valimiz Ali Fuat Atik’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Büyük önem taşıyor”

Çal’ın Cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli fonksiyonlar üstlendiğini dile getiren Başkan Akcan, “Sivas Kongresi’ne katılan 37 delegeden bir tanesi de Çal delegesiydi. Çal o dönemde tamamen Mustafa Kemal Atatürk’e destek vermiş, dönemin tarihi değerlerine sahip çıkmış ve Cumhuriyet’in kurulmasına omuz vermiş. Bunun üzerine Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından bir tanesi olan Gazi Mektebi Çal’da kurulmuş. Burada çok güzel insanlar okumuş, yetişmiş, yeni alfabeyi ilk burada öğrenmişler. Bu mektep ilçemiz için çok büyük bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.