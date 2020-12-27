Tarihi Yeşilyurt Konakları, sinema, dizi ve klip yapımcılarının uğrak noktasına dönüştü

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Anadolu kültürü ve medeniyetinin tüm unsurlarını içerisinde barındıran Yeşilyurt’un sosyal, kültürel ve tarihi zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla restorasyonu tamamlanan Tarihi Yeşilyurt Konaklarının kapılarını sinema, dizi ve klip yapımcılarına açtı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu yapıldıktan sonra tarihsel kimliği ve görüntüsüne yeniden kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Anadolu kültürünü yansıtan mekanları, müzeleri ve baştan aşağıya değişen yapısal hüviyetiyle sanat dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.

Sanatsal çalışmaları için farklı mekanlar arayan sinema, dizi ve klip yapımcıları, Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesinde yer alan Tarihi Yeşilyurt Konaklarını tercih ediyorlar.

Kültürel ve tarihi mirasa sahip bölgeleri, doğal ve tabiat güzellikleriyle doğal bir film platosu olan Kadim Çırmıhtı’nın sakin ve mistik atmosferinin yanı sıra esnafları ve mahalle sakinlerinin de misafirperver ve güler yüzlü oluşları, film ve klip yapımcılarının rahat, güvenli ve sakin bir ortamda işlerini yapmalarını sağlıyor. Doğal ve kültürel zenginliklerinin iç içe geçtiği Kadim Çırmıhtı’nın güzelliklerinden üst seviyede faydalanıp, çekimlerinin kalitesini artıran yapımcılar ve yönetmenler, Çırmıhtı bölgesinin sanat dünyasının ilgi odağı haline dönüşecek tarihi, tabiat ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu söylediler.

Ünlü Sanatçı Sermiyan Midyat’ın başrolünde yer aldığı ‘Zalo’ filmine ev sahipliği yapan Çırmıhtı’nın tarihi bölgeleri, caddeleri, mesire alanları ve konakları, şimdide ‘Bakıcı’ isimli sinema filminin set ekibini ağırlıyor. Sanatsal faaliyetlerle bölgenin tanıtımına ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Tarihi Yeşilyurt Konaklarında çekimleri devam eden sinema filmi, Kadim Çırmıhtı’nın sanatsal yönden olan güçlü potansiyelini geniş kesimlere ulaşmasını sağlıyor.

Filmin yapımcıları ve sanatçıları da, pandemi nedeniyle zor günlerden geçen sanat ve sinema dünyasına desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarının doğal film platosu olduğunu ifade eden yönetmen ve oyuncular, “Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burası her yönüyle çok değerli ve özel bir bölge, inşallah ilerleyen zamanlarda yine film çekimleri için buraya gelmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda, çalışmalarımızda iyi gidiyor” şeklinde konuştular.

Kadim Çırmıhtı’nın tüm zenginlikleriyle doğal bir film platosu olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplumların gelişmesinde sanatın çok büyük bir rol oynadığına dikkat çekip, Anadolu kültürünün tüm unsurlarına sahip Yeşilyurt’un kısa zamanda birçok sinema, dizi ve klip çekimine ev sahipliği yapacak düzeye geleceğini söyledi.

Sanat dünyasının değerli isimlerini Yeşilyurt’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çınar, “Kadim Çırmıhtı’mızın tüm güzelliklerinin daha fazla tanınması, bilinmesi ve yakından yaşanması adına hayata geçirdiğimiz restorasyon ve dönüşüm projelerimizin meyvelerini toplamaya başladık. Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızın yanı sıra sokak ve cephe sağlıklaştırmaları projelerimizle farklı bir kimliğe ulaşan caddelerimiz, sokaklarımız, evlerimiz ve işyerlerimizin dikkat çeken görüntüsü, sanat dünyasının da ilgisini çekmeyi başardı. Belediye olarak bölgemizin tanıtımını güçlü bir zeminde yapmak adına etkinliklerimiz devam ederken, film, dizi ve klip çekimi yapmak isteyenlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Sermiyan Midyat ile çok değerli sanatçıların oynadıkları ‘Zalo’ isimli komedi filmi, Çırmıhtımızda çekilmişti. Sinema, dizi ve klip yapımcıları, çekimlerini bu bölgemizde yapmak için çok ciddi uğraş veriyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta imkanlarımız ölçüsünde bu tür tekliflere destek verip, Tarihi Konaklarımızı tahsis edip, destek sağlıyoruz. Esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizde bölgemizin tercih edilmesinden ziyadesiyle memnun oluyorlar. ‘Zalo’ filminden sonra şimdide yine Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda ‘Bakıcı’ isimli sinema filminin çekimleri yapılıyor. Konaklarımızın yanı sıra cadde ve sokaklarımızı da içerisine alan film çekimleriyle Kadim Çırmıhtı’mızın tüm güzelliklerini farklı bir projeyle daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayacağız. İnşallah bundan sonra ki bu tür sinema, dizi ve klip çekimleriyle bölgemizin o eşsiz zenginlikleri daha fazla ön plana çıkacaktır. Bizlerde imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Tarihi Yeşilyurt Konaklarını ziyaret eden Vali Aydın Baruş ile AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık’ta, ‘Bakıcı’ isimli sinema filminin ekibiyle bir araya gelip, çekimler hakkında bilgiler almışlardı.

