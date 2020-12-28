"Tarihi zenginliğimiz şehrimize hareket katmalı"

Kütahya’nın Çavdarhisar, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinin tanıtımının artırılması yönünde başlatılan çalışmalar kesintisiz devam ederken, kent merkezinin canlandırılması için de harekete geçildi.

Kütahya’nın tarihi dokusunun şehre ekonomik ve sosyal anlamda hareketlilik katması için hazırlanacak proje çalışmaları öncesi Vali Ali Çelik, şehir merkezindeki önemli tarihi yapıları yerinde inceledi.

İncelemelerine 19. yüzyıl sivil mimarinin en güzel örneklerinin yer aldığı tarihi Germiyan Sokağı ile başlayan Vali Ali Çelik; 1549 yılında Anadolu Eyaleti Valiliği sırasında Rüstem Paşa tarafından yaptırılan Rüstem Paşa (Balıklı) Hamamı, Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi, 15. yüzyılda Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Büyük Bedesten, Küçük Bedesten ile Kütahya Fatihi İmadüddin Hezâr Dînârî’nin makamını ziyaret etti.

"Hazineyi nasıl çıkaracağız derdine düşmeliyiz"

7 bin yıllık geçmişiyle tarihin en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kütahya’nın şehir merkezindeki tarihi dokunun şehre sosyal ve ekonomik anlamda değer katması gerektiğini kaydeden Vali Ali Çelik, “Ecdat mirası yapılara sahip çıkmak, geleceğe aktarılmasında gereken önlemleri almak; bu doğrultuda çalışmalar yapmak bizim için bir sorumluluk ve zorunluluk. Geçmişimizden gelen tarihi ve derin zenginliğimizi iyi bir planlamayla değerlendirerek şehre hareket katma gayretinde olmalıyız. Şehrin tüm dinamikleriyle “hazineyi nasıl çıkaracağız” derdine düşmeli, tarihi yapılarımıza fonksiyon tanımlamalıyız” dedi.

Vali Ali Çelik’e DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Özel İdaresi yetkilileri ile DPÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri eşlik etti.

