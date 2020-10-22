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Tarihin sıfır noktasına pedal çevirecekler

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da düzenlenecek olan organizasyonla bisiklet tutkunları tarihin sıfır noktasına pedal çevirecekler.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Meclisi’nin öncülüğünde düzenlenecek olan bisiklet yarışmasıyla, katılımcılar tarihte eşsiz bir gezintiye çıkacak.

Tarihin sıfır noktasına pedal çevirecekler

Şanlıurfa’da düzenlenecek olan organizasyonla bisiklet tutkunları tarihin sıfır noktasına pedal çevirecekler.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Meclisi’nin öncülüğünde düzenlenecek olan bisiklet yarışmasıyla, katılımcılar tarihte eşsiz bir gezintiye çıkacak. 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 09.00’da Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Göbeklitepe Kavşağı’ndan başlayacak olan yarış, yaklaşık 11 kilometre sonunda ’tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de son bulacak. Yarışmaya sadece Şanlıurfa’da ikamet eden vatandaşlar katılabilecek. Tarihe bir yolculuk edasında gerçekleşecek olan bisiklet yarışması, hem bisiklet kullanımını teşvik etmek hem de sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sunmak gayesi ile gerçekleştiriliyor.
4 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışma erkeklerde 19 yaş altı, 19 yaş üstü ve 35 yaş üstü olarak planlanırken kadınlar için ise yarışma tek kategoride yapılacak. Korona virüsü nedeniyle, yeni normale uygun düzenlenecek bisiklet yarışmasında dereceye girecek katılımcılara çeşitli ödüller takdim edilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden gerçekleştirebileceği gibi başvuru işlemleri yüz yüze de gerçekleştirilebilecek. Kayıtlar için ise son tarih 31 Ekim 2020 Cumartesi olarak belirlendi. Sporculara kayıt sırasında hem bisiklet numarası hem de bir sırt numarası verilecek. Adaylara sırt numarası dağıtılırken Bisiklet Federasyonuna bağlı ‘’Sporcu lisans belgesi’’ olması zorunlu olacak.

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