Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 11 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 11 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 11 Aralık Dağ Günü ve Dünya Tango Günü olarak kabul ediliyor. Peki 11 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 11 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1746 - Jacques Charles, Fransız mucit ve bilim adamı (ö. 1823)

1803 - Hector Berlioz, Fransız besteci (ö. 1869)

1810 - Alfred de Musset, Fransız yazar (ö. 1857)

1843 - Robert Koch, Alman kimyager ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1877)

1856 - Georgi Plehanov, Rus devrimci ve Marksist teorisyen (ö. 1918)

1863 - Annie Jump Cannon, Amerikan astronom (ö. 1941)

1866 - Jack Southworth, İngiliz futbolcu (ö. 1956)

1882 - Fiorello Henry La Guardia, Amerikan politikacı (ö. 1947)

1882 - Max Born, Alman fizikçi (ö. 1970)

1890 - Carlos Gardel, Arjantinli müzisyen, besteci ve şarkıcı (ö. 1935)

1908 - Amon Leopold Göth, Alman SS subayı (II. Dünya Savaşı sırasında Polonya'daki Kraków-Płaszów toplama kampı'nın kumandanı) (ö. 1946)

1911 - Necip Mahfuz, Mısırlı yazar (ö. 2006)

1912 - Carlo Ponti, İtalyan film yapımcısı (ö. 2007)

1918 - Alexandr Soljenitsin, Rus romancı (ö. 2008)

1938 - Enrico Macias, Cezayirli Yahudi kökenli Fransız şarkıcı

1943-1943-John Ayldon, İngiliz opera şarkıcısı (ö. 2013)

John Denver, Amerikalı şarkıcı (ö. 1997)

John Forbes Kerry, Amerikalı siyasetçi

1950 - Christina Onassis, Amerikalı iş kadını (ö. 1988)

1961 - Fatih Aksoy, Türk yapımcı ve yönetmen

1969 - Viswanathan Anand, Hint satranç büyükustası

1970 - Erkan Petekkaya, Türk oyuncu

1972 - Darío Barrio, İspanyol yemek uzmanı TV programcısı (ö. 2014)

1974 - Rey Mysterio, Amerikalı güreşçi

1981 - Javier Saviola, Arjantinli futbolcu

1981 - Zacky Vengeance, Amerikan rock müzisyeni

1982 - Ece Gürsel, Türk manken ve şarkıcı

1985 - Yekta Kurtuluş, Türk millî futbolcu

1986 - Zeynep Çamcı, Türk oyuncu