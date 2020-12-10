Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 10 Aralık tarihte bugün neler oldu?

1804 - Carl Gustav Jacob Jacobi, Alman matematikçi (ö. 1851) 1821 - Nikolay Nekrasov, Rus şair ve gazeteci (ö. 1878) 1822 - César Franck, Fransız besteci (ö. 1890) 1830 - Emily Dickinson, Amerikalı şair (ö. 1886) 1851 - Melvil Dewey, Amerikalı kütüphaneci (ö. 1931) 1870 - Pierre Félix Louis, Fransız şair ve yazar (ö. 1925) 1870 - Adolf Loos, Avusturyalı mimar (ö. 1933) 1883 - Andrey Vişinski, Sovyet devlet adamı, diplomat ve hukukçu (ö. 1954) 1891 - Nelly Sachs, Alman yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1970) 1923 - Jorge Semprun, İspanyol yazar (ö. 2011) 1938 - Faruk el Şara, Suriyeli diplomat ve siyasetçi 1941 - Burçin Oraloğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1944 - Oya İnci, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1948 - Dušan Bajević, Bosnalı futbolcu ve teknik direktör 1948 - Ebu Abbas, Filistin Kurtuluş Cephesi lideri (ö. 2004) 1953 - Atilla Atasoy, Türk pop müzik sanatçısı 1957 - Hasan Kaçan, Türk karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı 1957 - Michael Clarke Duncan, Amerikalı oyuncu ve yapımcı (ö. 2012) 1960 - Kenneth Branagh, İngiliz yönetmen 1961 - İsmet Yılmaz, Türk siyasetçi ve hukukçu 1964 - Abdurrahim Karslı, Türk akademisyen ve siyasetçi 1969 - Ergün Demir, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist 1973 - Brian Molko, Lüksemburglu müzisyen 1978 - Anna Jesień, Polonyalı atlet 1978 - Željko Vasić, Hırvat şarkıcı 1980 - Sarah Chang, Amerikalı keman virtüözü 1982 - Sultan Kösen, Türk çiftçi ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı 1985 - Raven-Symoné, Amerikalı oyuncu ve pop şarkıcısı

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 10 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kabul ediliyor. Peki 10 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 10 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

VEFAT EDENLER

1198 - İbn Rüşt, Endülüslü Arap felsefeci ve hekim (d. 1126)

1896 - Alfred Nobel, İsveçli kimyager ve mühendis (d. 1833)

1936 - Luigi Pirandello, İtalyan yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1867)

1974 - Edward William Charles Noel, İngiliz istihbarat subayı (d. 1886)

1978 - Ed Wood, Amerikalı senarist, yönetmen, yapımcı ve oyuncu (d. 1924)

1993 - Ertuğrul Bilda, Türk oyuncu (d. 1915)

1994 - Sâdi Yâver Ataman, Türk folklor ve halk müziği uzmanı ve derlemeci (d. 1906)

1999 - Franjo Tuđman, Hırvatistan'ın ilk Devlet Başkanı (d. 1922)

2004 - Eren Uluergüven, Türk tiyatro sanatçısı ve reji asistanı (d. 1983)

2005 - Eugene McCarthy, Amerikalı politikacı (d. 1916)

2005 - Richard Pryor, Amerikalı komedyen ve oyuncu (d. 1940)

2006 - Augusto Pinochet, Şili diktatörü (d. 1915)

2007 - Sabahattin Zaim, Türk iktisatçı ve akademisyen (d. 1926)

2007 - Vitali Hakko, Türk iş adamı (d. 1913)

2012 - Antonio Cubillo, İspanyol avukat, politikacı, aktivist, militan (d. 1930)

ÖNEMLİ OLAYLAR

1774 - Kazak isyanı önderi Pugaçev, idam edildi.

1817 - Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Eyaleti olarak birliğe katıldı.

1863 - Londra metrosu açıldı.

1877 - Osmanlı Rus Savaşı: Rus ordusu 5 aydır süren kuşatma sonrası Plevne'yi aldı.

1898 - İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası Küba, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

1901 - İlk Nobel ödülleri verildi.

1902 - Mısır'da Nil nehri üzerinde inşa edilen Aswan Barajı hizmete girdi.

1906 - Theodore Roosevelt, Rus-Japon Savaşının sona ermesinde oynadığı arabuluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.

1923 - İrlandalı şair William Butler Yeats, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1927 - Fransız filozof Henri Bergson, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1929 - Alman yazar Thomas Mann, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1937 - "Abdülaziz'in bayındır kıldığı kent" anlamına gelen Ma'muretülaziz ya da kısaca Elaziz şehrinin adı, Elâzığ olarak değiştirildi.

1941 - Malaya açıklarında Prince of Wales ve Repulse olmak üzere Kraliyet Donanmasına ait iki zırhlı, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı torpido bombardıman uçakları tarafından batırıldı.

1948 - Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Bildirgesini kabul etti. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi. Bu gün hâlen İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

1956 - Macaristan'da çatışmalar başladı ve sıkıyönetim ilan edildi.

1963 - Zanzibar Sultanlığı, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. 26 Nisan 1964'te Tanzanya ile birleşmiştir.

1964 - Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1970 - Rus yazar Aleksandr Soljenitsin, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1971 - Aralarında Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Tarık Ziya Ekinci'nin de bulunduğu, 26 sanıklı Devrimci Doğu Kültür Ocakları davasına Diyarbakır'da başlandı.

1975 - Rus bilim insanı Andrey Saharov, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1977 - Uluslararası Af Örgütü, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1977 - İstanbul Toptaşı Cezaevi'nden 9 siyasi tutuklu kaçtı.

1978 - Enver Sedat ve Menahem Begin, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1979 - Rahibe Teresa, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1979 - Daha önce görevden alınan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Gürer Aykal'ın yerine, İsmet Kurt'un atanması üzerine, Devlet Opera ve Balesi çalışanları Carmina Burana'nın sahnelenmesine katılmama kararı aldı. Kurt, iki gün sonra istifa etti.

1983 - Arjantin'de askeri rejim sona erdi; Arjantin'in 8 yıldan sonra ilk sivil Başkanı, Raul Alfonsin oldu.

1983 - Polonyalı Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1984 - Güney Afrikalı Piskopos Desmond Tutu, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1987 - İnsan Hakları Derneği, "Genel Af ve Ölüm Cezalarının Kaldırılması" talepli 130 bin imzalı dilekçeyi, Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.

1987 - Sedat Simavi Basın Ödülü, Uğur Mumcu'ya verildi.

1988 - Türkiye'de ilk karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, Ankara Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mehmet Haberal gerçekleştirdi.

1988 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in veto ettiği öğrenci affı yasası, Meclis'te tekrar kabul edildi. Yasa, üniversitelerde baş örtüsüne izin veriyordu.

1988 - Mısırlı Necip Mahfuz, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1993 - Güvenlik kuvvetleri Özgür Gündem gazetesinin İstanbul Kadırga’daki merkezini bastı ve tüm çalışanları gözaltına aldı.

1994 - Yaser Arafat, Şimon Perez ve Yitzhak Rabin, Nobel Barış Ödülü’nü aldılar.

2002 - Stanford Üniversitesi, insan embriyosu klonlayacağını açıkladı.

2002 - Eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter, 1970'lerde Orta Doğu'da sürdürdüğü diplomatik arabuluculuklarından dolayı, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

2002 - Kuzey Kore'den gelen Scud füzeleri taşıyan bir gemi, Umman denizinde İspanyol Donanması tarafından durduruldu.

2002 - Bangladeş, gözaltına aldığı iki Avrupalı gazeteciyi serbest bıraktı.

2003 - İranlı Shirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü’nü alan ilk müslüman kadın oldu.

2005 - 10 Aralık Hareketi, ilk toplantısını İstanbul Dedeman Oteli'nde gerçekleştirdi.

2016 - İstanbul Vodafone Arena yakınlarında saldırılar gerçekleşti. İki patlamada 43 kişi şehit oldu, 155 kişi de yaralandı.

BONUS:

10 Aralık'ta neler olduğunu öğrendik ama 'Yeni aya nasıl başlamıştık' diye merak edenlere arşivimizi açıyoruz.



