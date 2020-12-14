Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 14 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 14 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 14 Aralık Dünya Maymunlar Günü olarak kabul ediliyor. Peki 14 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 14 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar... DOĞUM GÜNLERİ 1503 - Nostradamus, Fransız astrolog ve fizikçi (ö. 1566)

1546 - Tycho Brahe, Danimarkalı astrolog (ö. 1601)

1853 - Errico Malatesta, İtalyan anarşist yazar (ö. 1932)

1864 - Frank Campeau, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1943)

1870 - Karl Renner, Avusturya Devlet Başkanı (ö. 1950)

1883 - Morihei Ueshiba, Japon dövüş sanatı üstadı ve Aikidonun kurucusu (ö. 1969)

1887 - Xul Solar, Arjantinli ressam ve heykeltıraş (ö. 1963)

1895 - VI. George, Birleşik Krallık Hükümdarı (ö. 1952)

1895 - Paul Eluard, Fransız şair (ö. 1952)

1909 - Edward Lawrie Tatum, Amerikan genetikçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1975)

1915 - Raşid Behbudov, Azeri oyuncu ve şarkıcı (ö. 1988)

1924 - Gohar Gasparyan, Ermeni-Mısırlı opera şarkıcısı (ö. 2007)

1924 - Raj Kapoor, Hint oyuncu ve yönetmen (ö. 1988)

1935 - Lee Remick, Amerikalı aktris (ö. 1991)

1946 - Jane Birkin, İngiliz şarkıcı, oyuncu ve yönetmen

1946 - Oral Çalışlar, Türk gazeteci ve köşe yazarı

1948 - Selda Bağcan, Türk müzisyen

1951 - Nükhet Ruacan, Türk caz sanatçısı (ö. 2007)

1969 - Natascha McElhone, İngiliz oyuncu

1976 - Santiago Ezquerro, İspanyol futbolcu

1978 - Patty Schnyder, İsviçreli tenis oyuncusu

1979 - Michael Owen, İngiliz futbolcu

1980 - Didier Zokora, Fildişi Sahilli futbolcu

1982 - Steve Sidwell, İngiliz futbolcu

1983 - Stéphanie Frappart, Fransız futbol hakemi

1984 - Jackson Rathbone, Amerikalı oyuncu

1985 - Gaye Aksu, Türk şarkıcı

1988 - Vanessa Hudgens, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1991 - Stefflon Don, İngiliz rapçi

1993 - Antonio Giovinazzi, İtalyan Formula 1 pilotu

VEFAT EDENLER 1476 - III. Vlad Kazıklı Voyvoda, Eflak Beyliği Prensi (d. 1431)

1788 - Carl Philipp Emanuel Bach, Alman besteci (d. 1714)

1799 - George Washington, ABD'nin kurucusu ve ilk başkanı (d. 1732)

1873 - Louis Agassiz, Amerikalı zoolog, glasiyolog ve jeolog (d. 1807)

1963 - Dinah Washington, Amerikalı blues ve caz şarkıcısı (d. 1924)

1978 - Edmundo Suárez, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (d. 1916)

1980 - Semih Sezerli, Türk sinema oyuncusu (d. 1930)

1984 - Vicente Aleixandre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1898)

1989 - Andrey Saharov, Rus fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1921)

1990 - Friedrich Dürrenmatt, İsviçreli yazar, oyun yazarı ve ressam (d. 1921)

1993 - Myrna Loy, Amerikalı oyuncu (d. 1905)

1995 - Gülay Uğurata, Türk piyanist ve müzisyen (d. 1940)

2003 - İrfan Özbakır, Türk bestekâr ve udi (d. 1926)

2005 - Rodney William Whitaker (Trevanian müstear adlı), Amerikalı yazar (d. 1931)

2006 - Ahmet Ertegün, Türk söz yazarı ve iş adamı, Atlantic Records kurucusu (d. 1923)

2013 - Peter O'Toole, "Arabistanlı Lawrence" filmiyle üne kavuşan İrlandalı aktör (d. 1932)

2013 - Teoman Koman, Türk asker (d. 1936)