Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 14 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 14 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 14 Aralık Dünya Maymunlar Günü olarak kabul ediliyor. Peki 14 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 14 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
1503 - Nostradamus, Fransız astrolog ve fizikçi (ö. 1566)
1546 - Tycho Brahe, Danimarkalı astrolog (ö. 1601)
1853 - Errico Malatesta, İtalyan anarşist yazar (ö. 1932)
1864 - Frank Campeau, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1943)
1870 - Karl Renner, Avusturya Devlet Başkanı (ö. 1950)
1883 - Morihei Ueshiba, Japon dövüş sanatı üstadı ve Aikidonun kurucusu (ö. 1969)
1887 - Xul Solar, Arjantinli ressam ve heykeltıraş (ö. 1963)
1895 - VI. George, Birleşik Krallık Hükümdarı (ö. 1952)
1895 - Paul Eluard, Fransız şair (ö. 1952)
1909 - Edward Lawrie Tatum, Amerikan genetikçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1975)
1915 - Raşid Behbudov, Azeri oyuncu ve şarkıcı (ö. 1988)
1924 - Gohar Gasparyan, Ermeni-Mısırlı opera şarkıcısı (ö. 2007)
1924 - Raj Kapoor, Hint oyuncu ve yönetmen (ö. 1988)
1935 - Lee Remick, Amerikalı aktris (ö. 1991)
1946 - Jane Birkin, İngiliz şarkıcı, oyuncu ve yönetmen
1946 - Oral Çalışlar, Türk gazeteci ve köşe yazarı
1948 - Selda Bağcan, Türk müzisyen
1951 - Nükhet Ruacan, Türk caz sanatçısı (ö. 2007)
1969 - Natascha McElhone, İngiliz oyuncu
1976 - Santiago Ezquerro, İspanyol futbolcu
1978 - Patty Schnyder, İsviçreli tenis oyuncusu
1979 - Michael Owen, İngiliz futbolcu
1980 - Didier Zokora, Fildişi Sahilli futbolcu
1982 - Steve Sidwell, İngiliz futbolcu
1983 - Stéphanie Frappart, Fransız futbol hakemi
1984 - Jackson Rathbone, Amerikalı oyuncu
1985 - Gaye Aksu, Türk şarkıcı
1988 - Vanessa Hudgens, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
1991 - Stefflon Don, İngiliz rapçi
1993 - Antonio Giovinazzi, İtalyan Formula 1 pilotu
1476 - III. Vlad Kazıklı Voyvoda, Eflak Beyliği Prensi (d. 1431)
1788 - Carl Philipp Emanuel Bach, Alman besteci (d. 1714)
1799 - George Washington, ABD'nin kurucusu ve ilk başkanı (d. 1732)
1873 - Louis Agassiz, Amerikalı zoolog, glasiyolog ve jeolog (d. 1807)
1963 - Dinah Washington, Amerikalı blues ve caz şarkıcısı (d. 1924)
1978 - Edmundo Suárez, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (d. 1916)
1980 - Semih Sezerli, Türk sinema oyuncusu (d. 1930)
1984 - Vicente Aleixandre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1898)
1989 - Andrey Saharov, Rus fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1921)
1990 - Friedrich Dürrenmatt, İsviçreli yazar, oyun yazarı ve ressam (d. 1921)
1993 - Myrna Loy, Amerikalı oyuncu (d. 1905)
1995 - Gülay Uğurata, Türk piyanist ve müzisyen (d. 1940)
2003 - İrfan Özbakır, Türk bestekâr ve udi (d. 1926)
2005 - Rodney William Whitaker (Trevanian müstear adlı), Amerikalı yazar (d. 1931)
2006 - Ahmet Ertegün, Türk söz yazarı ve iş adamı, Atlantic Records kurucusu (d. 1923)
2013 - Peter O'Toole, "Arabistanlı Lawrence" filmiyle üne kavuşan İrlandalı aktör (d. 1932)
2013 - Teoman Koman, Türk asker (d. 1936)
557 - Konstantinopolis'te büyük bir deprem meydana geldi.
1819 - Alabama, ABD'nin 22. eyaleti oldu.
1900 - Bilim adamı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliği'ne sundu.
1911 - Norveçli Roald Amundsen, Güney Kutbu'na ulaştı.
1927 - Çin'de Çan Kay-Şek Kuvvetleri, Kanton'daki komünist ayaklanmayı bastırdı.
1936 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kuruldu.
1939 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarıldı.
1954 - Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler'de görüşüldü. Türk delegesi Selim Sarper, "Kıbrıs, Türk sahillerinden 40 mil ötededir. Yunanistan'a 600 mil mesafede olan bu ada Yunanistan'ın olamaz" dedi.
1955 - Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Kamboçya, Seylan (şimdiki Sri Lanka), Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Ürdün, Laos, Libya, Nepal, Portekiz, Romanya ve İspanya Birleşmiş Milletler'ne dahil edildiler.
1960 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kuruldu. 9 Ortak Pazar üyesi ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA'ya üye 7 ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kuruldu. Türkiye de anlaşmayı imzaladı.
1960 - İstanbul Boğazı'nda Yunan World Harmony ve Yugoslav Peter Verovitz tankerleri çarpıştı. İskeledeki Tarsus yolcu gemisinin de yanmasına neden olan kazada 20 kişi öldü, tonlarca petrol denize döküldü.
1962 - NASA'nın Mariner-2 adlı uzay aracı, Venüs gezegeninin yakınından geçti. Mariner-2 dünyaya Venüs hakkında bilgi yolladı.
1977 - CHP'li Aytekin Kotil, İstanbul Belediye Başkanı oldu.
1977 - Tunç Okan'ın yönettiği “Otobüs” filmi gösterime girdi.
1981 - İsrail, Suriye kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti.
1983 - İstanbul Vaniköy'deki 100 yıllık Hasan Birinci Yalısı, çıkan yangında tamamen yandı.
1989 - Şili'de ilk demokratik seçimler yapıldı.
1990 - Polonyalı futbolcu Roman Kosecki, 2 milyon dolara Galatasaray'a transfer oldu; bu rakam Türkiye'de o güne kadar ödenen en yüksek transfer ücretiydi.
1994 - Demokrasi Partisi (DEP) avukatlarından Av. Faik Candan öldürülmüş olarak bulundu.
1994 - Aksiyon dergisi yayın hayatına başladı.
1995 - Savaşın tarafları Alia İzzetbegoviç (Bosna), Slobodan Milošević (Sırbistan), ve Franjo Tuđman (Hırvatistan) arasında Dayton Antlaşması, Dayton-Ohio'da (ABD) imzalandı. Eski Yugoslavya'da son üç yıldır süren savaş sona erdi.
1996 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) Ankara'da düzenlediği "Demokratik devlet, halk için bütçe" mitingine 100.000 kişi katıldı.
1999 - Fransa'dan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Türkiye'ye getirildi.
2000 - 18 cezaevinde, 865 tutuklu ve hükümlünün başlattığı ve 20 Kasım'da ölüm orucuna dönüştürülen açlık grevini sona erdirmek üzere harekete geçen arabulucu heyet grevin sona ermesi için girişimlerde bulundu. Heyetin tutuklu temsilcileriyle yürüttüğü görüşmeler sonuç alınamadan sona erdi.
2002 - Irak'taki BM silah denetçileri şefi Hans Blix, Irak'tan geçmişte ve şu anda kimyasal, biyolojik ve balistik füze programlarıyla ilgili çalışan bilim adamlarının listesini istedi.
2002 - DYP 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Elâzığ milletvekili Mehmet Ağar, Genel Başkan seçildi.
14 Aralık’ta neler olduğun öğrendik ama bu günlere nasıl geldik diyorsanız; 11 Aralık’ta yaşanan gelişmeleri de hatırlatalım istedik.
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